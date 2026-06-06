صدای انفجار در خارگ مربوط به خنثی سازی مهمات است

به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش صدای انفجار در جزیره خارگ شنیده شد.
پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، این صداها مربوط به خنثی سازی مهمات در منطقه نفتی بهرگان است که در جزیره شنیده شده است.
این انفجارها کنترل شده است و جای نگرانی نیست.
بوشهر- صدای انفجار شنیده شده در خارگ مربوط به خنثی سازی مهمات در منطقه نفتی بهرگان است.
به گزارش خبرنگار مهر، لحظاتی پیش صدای انفجار در جزیره خارگ شنیده شد.
پیگیری های خبرنگار مهر نشان می دهد، این صداها مربوط به خنثی سازی مهمات در منطقه نفتی بهرگان است که در جزیره شنیده شده است.
این انفجارها کنترل شده است و جای نگرانی نیست.
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