ایران به دنبال افزایش تجارت ۱۰ میلیارد دلاری با پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی شنبه شب در پایان دیدار با سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اظهار داشت: پاکستان کشور بسیار بزرگی است و ما سابقه دینی، فرهنگی و اشتراکات فراوانی با یکدیگر داریم. پاکستان کشور دوست، برادر و همسایه ماست. مقام معظم رهبری نیز در نخستین پیام خود به اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور اشاره داشتند.

وی با اشاره به حجم بالای مراودات میان دو کشور گفت: بخشی از سفر وزیر کشور پاکستان به موضوعات دوجانبه اختصاص دارد که امنیت مرزها، مبارزه با مواد مخدر و مقابله با تروریسم از جمله این موضوعات است.



مومنی افزود: در زمینه اقتصادی نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شد و مقرر شد حجم مبادلات دو کشور از سه میلیارد دلار در سال به ۱۰ میلیارد دلار در سال افزایش یابد. البته تحقق این هدف با همراهی سایر وزارتخانه‌های دو کشور امکان‌پذیر خواهد بود.



وزیر کشور با بیان اینکه در بیشکک محل برگزاری اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مواضع دو کشور بسیار نزدیک بود، ادامه داد: از نقش فعال کشور دوست و برادر پاکستان در میانجی گیری کاهش تنش بین ایران و امریکا قدردانی می کنم.



در ادامه این دیدار، سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان اظهار داشت: ایران و پاکستان روابطی برادرانه با یکدیگر دارند و هنگامی که مشکلی برای یکی از برادران پیش می‌آید، برادر دیگر نیز آن را احساس خواهد کرد. امیدواریم این بحران‌ها با تلاش‌های شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به زودی پایان یابد.



نقوی با اشاره به پیام مهمی که برای تحویل آن وارد ایران شده است، اظهار داشت: من اینجا هستم تا نامه ویژه‌ای را از سوی فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر فرمانده ستاد ارتش پاکستان و نخست‌وزیر شهباز شریف درباره شرایط فعلی به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تحویل دهم. فکر می‌کنم این پیام، پیام مهمی باشد. امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و به پایان برسد.

محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه شب ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ وارد تهران شد و در بدو ورود مورد استقبال اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، در راستای ایفای نقش میانجی کاهش تنش ایران و آمریکا، است.

محسن نقوی قرار است روز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ با سید عباس عراقجی وزیر امور خارجه دیدار و گفت‌ وگو کند.