حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز ثبتنام حوزه های علمیه خواهران در تمامی مقاطع تحصیلی (سطح۲، سطح۳ و سطح۴) با شعار «عهد علمی با امام شهید» در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سیستان و بلوچستان خبر داد.
مدیر حوزههای علمیه خواهران سیستان و بلوچستان بیان کرد: پذیرش طلاب خواهر تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد.
وی افزود: متقاضیان میتوانند در سه مقطع سطح دو (معادل کارشناسی)، سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) و سطح چهار (معادل دکتری) شرکت کنند.
حجت الاسلام عرب خالص تصریح کرد: سطح سه با دو رشته کلام اسلامی و تفسیر و علوم قرآن در شهر زاهدان و یک رشته کلام با گرایش امامت در شهر ایرانشهر و همچنین سطح چهار با یک رشته تفسیر تطبیقی برگزار میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: خواهران علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه میتوانند جهت ثبت نام به مدارس علمیه خواهران در سراسر استان و یا سایت paziresh.whc.ir مراجعه نمایند.
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