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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳

ثبت نام حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی جدید آغاز شد

ثبت نام حوزه‌های علمیه خواهران برای سال تحصیلی جدید آغاز شد

زاهدان- مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان از آغاز ثبت نام دروس حوزوی در همه مقاطع برای سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۶خبر داد و گفت: شعار امسال عهد علمی با امام شهید انتخاب شده‌ است.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی عرب خالص در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز ثبت‌نام حوزه های علمیه خواهران در تمامی مقاطع تحصیلی (سطح۲، سطح۳ و سطح۴) با شعار «عهد علمی با امام شهید» در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در سیستان و بلوچستان خبر داد.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران سیستان و بلوچستان بیان کرد: پذیرش طلاب خواهر تا ۲۰ تیرماه ادامه دارد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند در سه مقطع سطح دو (معادل کارشناسی)، سطح سه (معادل کارشناسی ارشد) و سطح چهار (معادل دکتری) شرکت کنند.

حجت الاسلام عرب خالص تصریح کرد: سطح سه با دو رشته کلام اسلامی و تفسیر و علوم قرآن در شهر زاهدان و یک رشته کلام با گرایش امامت در شهر ایرانشهر و همچنین سطح چهار با یک رشته تفسیر تطبیقی برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: خواهران علاقمند به تحصیل در حوزه های علمیه می‌توانند جهت ثبت نام به مدارس علمیه خواهران در سراسر استان و یا سایت paziresh.whc.ir مراجعه نمایند.

کد مطلب 6851418

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