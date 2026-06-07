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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۱

جزئیات مراسم وداع و تشییع دو شهید لشکر ۱۴ امام حسین(ع) اعلام شد

جزئیات مراسم وداع و تشییع دو شهید لشکر ۱۴ امام حسین(ع) اعلام شد

اصفهان-جزئیات برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکرهای مطهر شهیدان «مصطفی امینی» و «عبدالحسین شیخ‌کوپایی» از نیروهای لشکر ۱۴ امام حسین(ع) که در جریان مأموریت در تنگه هرمز به شهادت رسیدند،اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مصطفی امینی یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در خوراسگان، میدان علوی (پزوه) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید عبدالحسین شیخ‌کوپایی نیز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این دو شهید والامقام روز دوشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۵:۳۰ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

گفتنی است شهیدان مصطفی امینی و عبدالحسین شیخ‌کوپایی از نیروهای واحد ۱۰۶ لشکر ۱۴ امام حسین(ع) بودند که در جریان انجام مأموریت‌های حراستی و دفاعی در آب‌های استراتژیک کشور در منطقه تنگه هرمز و بر اثر سانحه در مسیر مأموریت به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

کد مطلب 6852357

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