جزئیات مراسم وداع و تشییع دو شهید لشکر ۱۴ امام حسین(ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مصطفی امینی یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در خوراسگان، میدان علوی (پزوه) برگزار می‌شود.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید عبدالحسین شیخ‌کوپایی نیز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این دو شهید والامقام روز دوشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۵:۳۰ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود.

گفتنی است شهیدان مصطفی امینی و عبدالحسین شیخ‌کوپایی از نیروهای واحد ۱۰۶ لشکر ۱۴ امام حسین(ع) بودند که در جریان انجام مأموریت‌های حراستی و دفاعی در آب‌های استراتژیک کشور در منطقه تنگه هرمز و بر اثر سانحه در مسیر مأموریت به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.