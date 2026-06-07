جزئیات مراسم وداع و تشییع دو شهید لشکر ۱۴ امام حسین(ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با پیکر مطهر شهید مصطفی امینی یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ در خوراسگان، میدان علوی (پزوه) برگزار میشود.
همچنین مراسم وداع با پیکر شهید عبدالحسین شیخکوپایی نیز یکشنبه ۱۷ خرداد ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان بزرگمهر، چهارراه نورباران برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، آیین تشییع و خاکسپاری پیکر این دو شهید والامقام روز دوشنبه ۱۸ خرداد ساعت ۱۵:۳۰ از میدان فیض به سمت گلستان شهدای اصفهان برگزار میشود.
گفتنی است شهیدان مصطفی امینی و عبدالحسین شیخکوپایی از نیروهای واحد ۱۰۶ لشکر ۱۴ امام حسین(ع) بودند که در جریان انجام مأموریتهای حراستی و دفاعی در آبهای استراتژیک کشور در منطقه تنگه هرمز و بر اثر سانحه در مسیر مأموریت به مقام رفیع شهادت نائل آمدند.
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