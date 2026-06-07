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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۲۵

برای حضور در جام بیست‌وسوم؛

سفر طولانی ملی پوشان فوتبال ایران/ تیخوانا در انتظار حضور تیم ملی

سفر طولانی ملی پوشان فوتبال ایران/ تیخوانا در انتظار حضور تیم ملی

تیم ملی فوتبال ایران پس از دریافت ویزای آمریکا و مکزیک شامگاه شنبه آنتالیا ترکیه را به مقصد اسپانیا ترک کرد و پس از ساعاتی توقف در این کشور سفر طولانی خود به مقصد شهر تیخوانا را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز اختصاصی ملی‌پوشان ایران پس از سفری پنج‌ساعته از آنتالیا، دقایق ابتدایی بامداد امروز (یکشنبه) در فرودگاه سانتیاگوی اسپانیا به زمین نشست.

کاروان تیم ملی برای انجام عملیات سوخت‌گیری هواپیما و تعویض میهمانداران، حدود دو ساعت و نیم در فرودگاه سانتیاگو توقف داشت و ملی‌پوشان برای انجام این روند در ترمینال فرودگاه حضور یافتند. پس از پایان این مراحل، پرواز تیم ملی حوالی ساعت ۲:۴۵ بامداد به وقت تهران، مسیر خود را به سمت تیخوانای مکزیک از سر گرفت.

این پرواز حدود ۱۴ ساعت و ۳۰ دقیقه به طول خواهد انجامید و ملی‌پوشان ایران پس از پشت سر گذاشتن سفری طولانی که مجموعاً بین ۲۲ تا ۲۴ ساعت زمان می‌برد، وارد محل استقرار خود در تیخوانا خواهند شد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

کد مطلب 6852358

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