آیین کلیدسپاری شصت هزارمین خودرو فیدلیتی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این شرکت در کمتر از ۵ سال توانست ۶۰ هزار خودرو از خانواده محصولات فیدلیتی (پرایم، الیت و پرستیژ) را تولید و عرضه کند. بهمن موتور به همین بهانه، شصت هزارمین فیدلیتی تولید شده را به حراج خیریه گذاشت و درآمد حاصل از آن را به بیماران پروانهای اختصاص داد. روز چهارشنبه ۱۳ خرداد طی مراسمی، خریدار این خودرو که آن را با قیمت ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کرده بود، خودرو را تحویل گرفت. این کار خیر برای اولین بار توسط بهمن موتور انجام شد و چنین رویدادی در تاریخ صنعت خودروسازی بیهمتا است.
ویژگیهای ۶۰ هزارمین فیدلیتی تولیدشده
تنها ویژگی ظاهری این نسخه فیدلیتی پرستیژ، رنگ طلایی خاص آن است. در داخل کابین دو بالشت پشت سری و دو بالشت برای گودی کمر با نشان ۶۰ بارزترین تفاوتهای این نمونه هستند. قابلیت اتصال تلفن همراه با اندرویداتو و اپلکارپلی اضافه شده که قبلتر این عملکرد با ویژگی متفاوتتری ارائه میشد. همچنین گارانتی ۵ سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) برای این خودرو خاص در نظر گرفته شده و تمامی هزینههای سرویس دورهای آن در مدت زمان گارانتی، به صورت رایگان انجام میشود.
شرایط شرکت در حراج خیریه
قیمت پایه این نمونه خاص ۷.۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و در پایان با قیمت ۱۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به فروش رسید. مهلت شرکت در این طرح تا ۱ خرداد بود و تمامی فرآیندها از طریق سامانه auction.bahman.ir انجام شد.
مشخصات فنی فیدلیتی پرستیژ
موتور پرتوان فیدلیتی پرستیژ به پیشرانه ۴ سیلندر با حجم ۱۶۰۰ سیسی مجهز شده است. این قوای محرکه با کمک فناوریهای توربوشارژ و پاشش سوخت مستقیم توانایی تولید حداکثر قدرت ۱۹۷ اسببخار و حداکثر گشتاور ۲۹۰ نیوتنمتر را دارد. انتقال توان در این خودرو توسط گیربکس ۷ سرعته دوکلاچه تر به چرخهای جلو انجام میشود. سیستم تعلیق این خودرو در محور جلو از نوع مستقل مک فرسون است و در بخش عقب سیستم تعلیق مولتی لینک به کار رفته که میتواند پایداری قابل قبولی را برای این خودرو رقم بزند. این کراساوور مونتاژی با بهرهگیری از فناوریهای مدرنی نظیر: ۶ کیسه هوا، سیستم ضد واژگونی، رادار تشخیص نقطه کور، هشدار تصادف از عقب، هشدار حرکت بین خطوط، دستیار جلوگیری از برخورد هنگام تغییر خطوط، ترمز اضطراری پیشرفته و سیستم هشدار تصادف از جلو میتواند در جایگاه خودرویی ایمن و مدرن عرض اندام کند.
از طرفی وجود امکاناتی نظیر: سیستم ورود بدون کلید، استارت دکمهای، سقف پانورامیک، تنظیم برقی صندلیهای جلو به همراه گرمکن و سردکن، حافظه صندلی راننده، مالتی مدیا لمسی به همراه دوربین ۳۶۰ درجه، شارژر وایرلس، دوربین ثبت وقایع، دنده پشت فرمان، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، سنسور نور و باران، در صندوق برقی، چراغهای تماما LED، نورپردازی داخل کابین و رینگ ۲۰ اینچی آلومینیومی فیدلیتی پرستیژ را به عنوان خودرویی قابل قبول و مدرن در جایگاه کراساوور تک دیفرانسیل نشان میدهد.
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