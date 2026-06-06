عضو هیئت مدیره چادرملو: رأی مشکوک و جانبدارانه است

هادی عباسی اردکانی عضو اولیه و قدیمی هیئتمدیره باشگاه چادرملو اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره دیدار این تیم مقابل گلگهر، با انتقاد از روند صدور این حکم اظهار داشت: تیم فنی و حقوقی باشگاه ایرادات و دفاعیات ما را نسبت به این رأی که آن را «پر از ایراد» توصیف میکنیم، بهزودی برای اطلاع مردم بهویژه هواداران چادرملو اردکان منتشر خواهند کرد و همچنین در کمیته استیناف نیز حاضر شده و لوایح خود را ارائه خواهند داد.
وی در ادامه با انتقاد مستقیم از رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، گفت: سؤال اول من از حسنزاده (رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال) این است که آیا او برای حضور در این جایگاه و نشستن در کمیته حقوقی از مرجع بالادستی خود یعنی قوه قضاییه مجوز دریافت کرده یا خیر؛ چرا که قضات برای تصدی چنین جایگاههایی باید اذن داشته باشند. امیدوارم او یک بار برای همیشه به این ابهامات پاسخ دهد و از طرح این پرسشها ناراحت نشود، چرا که فضای فوتبال، ورزشی است و نیازی به ایجاد رعب و وحشت نیست.
عضو هیئتمدیره باشگاه چادرملو اردکان در ادامه افزود: سؤال دوم من این است که حسنزاده چه «پدرکشتگی» با مردم نجیب استان یزد و بهویژه اردکان دارند؟ با توجه به نسبت خانوادگی و وابستگی نسبی او به یکی از شهرهای استان یزد، این موضوع جای سؤال دارد. این دومینبار است که رأی او به ضرر مردم یزد صادر شده و به ما آسیب زده است.
عباسی اردکانی با اشاره به رأی فصل گذشته درباره دیدار تراکتور و چادرملو گفت: زمانی که در بازیهای مختلف حتی در دیدار تیم ملی نیز شاهد فحاشی به بازیکنان و رفتارهای غیراخلاقی بودیم و بیرانوند نیز به ناحق مورد توهین قرار میگرفت، کمیته انضباطی در آن دیدار علیرغم تحریک هواداران توسط حرکت ناشایست یکی از بازیکنان تراکتور، رأی به کسر یک امتیاز از نماینده یزد و جریمه یک میلیارد تومانی داد و در مقابل، بازیکن خاطی با مماشات مواجه شد. البته در استیناف آن کسر امتیاز بازگشت اما جریمه باقی ماند.
وی ادامه داد: احکام باید بازدارنده و عادلانه باشند نه جنجالی و جانبدارانه. با وجود اینکه چادرملو در نخستین سال حضورش در لیگ برتر قرار داشت، شدیداً تنبیه شد. امیدواریم کمیته استیناف با استقلال کامل درباره این رأی تصمیم بگیرد و شاهد بازگشت آن باشیم.
این عضو هیئتمدیره در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده گفت: چگونه ممکن است بیش از ۱۰۰ روز از اعتراض باشگاه گلگهر که بیشتر شبیه به بهانهای برای فرار از شکست سنگین است بگذرد و ناگهان در شب تعطیل و به شکلی مشکوک این رأی از طریق روابط عمومی سازمان لیگ منتشر شود؟ این در حالی است که صدور رأی پس از این مدت طولانی، دقیقاً در زمانی انجام شده که بحث سهمیههای آسیایی مطرح است.
وی افزود: اگر دلیل تأخیر، جنگ تحمیلی عنوان شود، باید گفت در همین مدت نیز بسیاری از مسئولان و نهادهای کشور در برنامههای رسمی حضور داشتهاند. چگونه ممکن است در ۱۰۰ روز گذشته رأی صادر نشده باشد اما درست در این مقطع حساس ناگهان اعلام شود؟
عباسی اردکانی همچنین مدعی شد: این تصمیمها فردی نیست و به نظر میرسد سازمانیافته و ترکیبی اتخاذ میشود. پروندههایی مانند پرونده بیرانوند نیز از شاهکارهای کمیته انضباطی بوده است و اگر این پرونده به CAS یا فیفا برود، موجب تمسخر فوتبال ایران خواهد شد.
وی ادامه داد: شنیدهایم حتی ۵ نفر اعضای کمیته انضباطی نیز هیچگاه بهطور کامل کنار هم جلسه نداشتهاند و رئیس کمیته با استفاده از قدرت خود بهصورت غیابی تصمیمگیری کرده است.
این مقام باشگاه چادرملو در بخش دیگری از سخنانش گفت: سؤال دیگر من این است که چگونه در بازیای که بازیکن غیرمجاز در دقیقه ۸۵ وارد زمین شده و در شرایطی که نتیجه ۴ بر یک به سود چادرملو بوده و گل پنجم را در دقیقه ۹۰ به ثمر رسانده، میزان تأثیر او در نتیجه چه بوده است؟ آیا باید حکم اعدام و نتیجه ۳ بر صفر صادر شود؟
وی افزود: در برخی موارد اگر تخلفی رخ دهد، آیا باید حکم سنگین و غیرمتناسب صادر شود؟ فیفا تأکید دارد نتایج باید در زمین مسابقه رقم بخورد و نه در کمیتهها.
عباسی اردکانی همچنین گفت: در پرونده ملوان نیز بازیکن سرباز با جعل مدارک بازی کرده بود اما در نهایت به تیم ما امتیازی داده نشد. ما سالهاست شاهد احکام عجیب هستیم.
وی ادامه داد: در کشور برای برخی جرائم، احکام فرهنگی و اصلاحی مانند مراجعه به مزار شهدا یا مطالعه وصیتنامه امام و شهدا صادر میشود، اما در کمیته انضباطی چنین رویکردی دیده نمیشود و احکام صرفاً مالی و تنبیهی است. این کمیته بیشتر شبیه یک هلدینگ مالی عمل میکند تا مرجع انضباطی.
او در ادامه با اشاره به شرایط باشگاه چادرملو گفت: تیم ما در نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر، با کمترین هزینه و بدون لابیگری فعالیت کرده و بازیکنان خارجی باکیفیتی جذب کرده است. این حکم عادلانه نیست و هواداران نجیب استان یزد نباید قربانی چنین تصمیمهایی شوند.
عباسی اردکانی همچنین افزود: در کشور ما در مناسبتهای مختلف شاهد عفو و بخشش هستیم، اما در کمیته انضباطی چنین روحیهای دیده نمیشود و احکام بیشتر جنبه مالی دارد. این روند باعث افزایش هزینههای فوتبال شده است.
وی در پایان تأکید کرد: نمیدانم بعد از این مصاحبه چه سرنوشتی در انتظار من خواهد بود، اما از گفتن حقایق ترسی ندارم. مشکلات فوتبال باید بیان شود و از مسئولان میخواهم بهصورت جدی به این ناعدالتیها ورود کنند.
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