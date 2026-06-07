سرهنگ حسن علی‌اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق از کارگاه‌ها و واحدهای صنعتی شهرستان برخوار که موجب وارد شدن خسارت‌های سنگین به صاحبان صنایع و ایجاد اختلال در روند فعالیت برخی کارگاه‌ها شده بود، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با اشراف اطلاعاتی، انجام تحقیقات میدانی گسترده و بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و فنی، موفق شدند سرنخ‌هایی از فعالیت یک باند حرفه‌ای سرقت به‌دست آورند و پس از شناسایی هویت متهمان، برنامه‌ریزی لازم برای دستگیری آنان را آغاز کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: در نهایت مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی ضربتی، غافلگیرانه و کاملاً هماهنگ، چهار عضو این باند را در مخفیگاهشان دستگیر کردند و در بازرسی‌های انجام‌شده نیز مقادیری اموال و تجهیزات مرتبط با سرقت کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به شیوه فعالیت متهمان تصریح کرد: سارقان با شناسایی کارگاه‌ها و مراکز صنعتی در ساعات خلوت و با سوءاستفاده از شرایط محیطی، اقدام به سرقت سیم و کابل‌های برق صنعتی می‌کردند و در ادامه اموال سرقتی را به فروش می‌رساندند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهی و مواجهه با مستندات و ادله موجود، به پنج فقره سرقت سیم و کابل برق صنعتی از کارگاه‌های شهرستان برخوار اعتراف کردند که ارزش اموال سرقت‌شده برابر اعلام کارشناسان، بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ علی‌اکبری با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سارقان و مخلان امنیت اقتصادی گفت: امنیت واحدهای صنعتی و تولیدی از اولویت‌های مهم مجموعه انتظامی است و پلیس با هرگونه اقدام مجرمانه که موجب اخلال در چرخه تولید و آسیب به سرمایه‌گذاری و اشتغال شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در پایان از شهروندان و صاحبان صنایع خواست ضمن تجهیز واحدهای صنعتی به سامانه‌های حفاظتی و امنیتی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.