مجروحیت مامور گشت انتظامی کلانتری ۱۱ در پی تعقیب سارق در رشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی پلیس گیلان، مأموران کلانتری ۱۱ فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در خیابان باهنر با یک دستگاه خودروی نیسان در حال سرقت مواجه شده و برای متوقف کردن آن اقدام کردند.
در جریان این عملیات، خودرو در محدوده پل سنگر متوقف و راننده با مشاهده پلیس مجددا اقدام به فرار نموده و به صورت تعمدی با ستواندوم "جواد جعفرزاده" برخورد و وی را به شدت مجروح کرد.
برابر اعلام پزشکان معالج این مامور فداکار دچار مرگ مغزی شده و مقرر است با رضایت خانواده اعضای بدن وی به بیماران نیازمند اهدا شود.
گفتنی است، متهمان همان روز در رشت دستگیر و به بزه انتسابی اعتراف کردند.
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