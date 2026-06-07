برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به گزارشهای واصله از مراکز درمانی مبنی بر برخی چالشهای زنجیره تأمین، گفت: عدم ارائه کالا به مراکز درمانی مصداق احتکار بوده و تخلف محسوب میشود. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، این اداره کل ضمن پیگیری قانونی موضوع، اقدامات نظارتی لازم را برای اصلاح روند فعالیت شرکتهای متخلف انجام خواهد داد.
وی افزود: همچنین اعلام فراخوان و واردات موازی برای بازه زمانی مناسب انجام شده و کالاهای مذکور پس از واردات با قیمتگذاری مصوب و از مسیر توزیع متمرکز در اختیار مراکز درمانی قرار خواهند گرفت.
سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: وفق قوانین و مقررات، از تمام ظرفیتهای حمایتی برای توسعه و تقویت ارائه پایدار و کیفی محصولات این حوزه استفاده خواهد شد تا سلامت بیماران و ثبات بازار تضمین گردد.
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