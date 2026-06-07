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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۲

برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی تجهیزات پزشکی

برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی تجهیزات پزشکی

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، نسبت به عواقب عدم پاسخگویی، تعطیلی غیرموجه، نقدفروشی و گرانفروشی توسط تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به گزارش‌های واصله از مراکز درمانی مبنی بر برخی چالش‌های زنجیره تأمین، گفت: عدم ارائه کالا به مراکز درمانی مصداق احتکار بوده و تخلف محسوب می‌شود. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، این اداره کل ضمن پیگیری قانونی موضوع، اقدامات نظارتی لازم را برای اصلاح روند فعالیت شرکت‌های متخلف انجام خواهد داد.

وی افزود: همچنین اعلام فراخوان و واردات موازی برای بازه زمانی مناسب انجام شده و کالاهای مذکور پس از واردات با قیمت‌گذاری مصوب و از مسیر توزیع متمرکز در اختیار مراکز درمانی قرار خواهند گرفت.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو تأکید کرد: وفق قوانین و مقررات، از تمام ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه و تقویت ارائه پایدار و کیفی محصولات این حوزه استفاده خواهد شد تا سلامت بیماران و ثبات بازار تضمین گردد.

کد مطلب 6852482
حبیب احسنی پور

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