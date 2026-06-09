به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بخش های ورزشی کشور که در جریان جنگ رمضان متحمل خسارت شد، آکادمی ملی المپیک بود. زیر مجموعه کمیته ملی المپیک که محل رفت و آمد و استفاده ورزشکاران تمام رشته ها است و در جریان جنگ ۱۲ روزه هم خسارت هایی به آن وارد شده بود.

بعد از اتمام جنگ و با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی و پاراآسیایی ۲۰۲۶ و مراجعه بیشتر ورزشکاران به این مجموعه، بازسازی آکادمی ملی المپیک خیلی زود در دستور کار قرار گرفت و در برخی بخش ها به سرانجام رسیده است.

محمد تابع رئیس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: در طول جنگ رمضان این آکادمی با آسیب زیادی در بخش های مختلف مواجه شد. مقاوم سازی و تعمیرات را در حد ایجاد ایمنی لازم انجام می دهیم اما موضوع اینجاست که باید اقدامات بازسازی را سالن به سالن و بخش به بخش پیش ببریم.

وی ادامه داد: نزدیک به بازی های آسیایی و پاراآسیایی هسنیم و از همین رو نمی توانیم آکادمی ملی المپیک را به طور کل تعطیل کنیم. باید سالن به سالن پیش برویم.

تابع یادآور شد: سالن فارسی از جمله بخش های آکادمی بود که متحمل خسارت شده بود. این سالن به مرحله بهره برداری رسیده است. در سالن بدنسازی مردان که خیلی آسیب دیده بود مجبور به تخریب چند دیوار شدیم و دوباره در حال بازسی هستیم. سیستم برق سالن ها به خاطر آسیب باید تعویض شود. سقف ها هم آسیب زیادی دیده اند و درحال بازسازی هستند.

رئیس آکادمی ملی المپیک با تاکید بر اینکه باتوجه به قدمت ساختمان آکادمی باید در حین بازسازی، موضوع مقام سازی را هم لحاظ کنیم، تصریح کرد: تعمیر اساسی که مورد نظر است، مبلغی میان ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد. البته این هزینه امروز است. در هر بخش باید میزان آسیب وارده بررسی شود و بر اساس آن اقدامات لازم انجام شود. برخی بخش ها به مقام سازی نیاز دارد و بعضا باید تخریب صورت بگیرد مانند سالن بدنسازی مردان.

تابع گفت: در هر صورت به دنبال اقدامات لازم با کمترین هزینه هستیم اما در کل بودجه قابل توجهی برای بازسازی و مقام سازی نیاز است که خارج از بودجه های پیش بینی شده برای سال جاری بوده است.