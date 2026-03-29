اجرای موفق طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵ درآذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید قدیمی شامگاه یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام آمار جامع طرح سلامت نوروزی در این دانشگاه، از اجرای موفق این طرح در یازده روز اول از آغاز سال جدید (۲۷ اسفند تا ۸ فروردین ماه ۱۴۰۵) خبر داد.
دکتر قدیمی گفت: در بازه زمانی مذکور، مجموعاً ۸۳ هزار و ۴۹۷ نفر به عنوان مراجع به اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کردهاند که عملکرد مناسب سیستم درمانی در ایام پرحجم نوروزی را نشان میدهد.
مسئول طرح سلامت نوروزی ۱۴۰۵دانشگاه با اشاره به آمار بیماران منتقلشده به بخشهای ویژه ادامه داد: در این ۱۱ روز، ۵۰۴ بیمار از اورژانس به بخش مراقبتهای ویژه (ICU) و ۳۷۳ بیمار دیگر به بخش مراقبتهای ویژه قلبی (CCU) انتقال یافتهاند که نشاندهنده حساسیت بالای موارد و عملکرد سریع تیمهای درمانی است.
وی در خصوص اقدامات جراحی نیز تصریح کرد: در مجموع ۱ هزار و ۴۲۱ عمل جراحی اورژانسی و ۲ هزار و ۲۰۱ عمل جراحی الکتیو در بیمارستانهای تحت پوشش انجام شده است که نشاندهنده تداوم فعالیتهای درمانی حتی در ایام تعطیلات نوروزی است.
مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه تبریز در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: در این مدت، ۷۱۵ مورد انتقال بین بیمارستانی انجام شده است که شامل ۳۵ مادر اعزامی نیازمند مراقبت ویژه نیز میباشد.
وی افزود: طبق گزارشات واحد MCMC مرکز پایش مراقبتهای درمانی دانشگاه بیمارستانهای امامرضا، شهدا، مدنی، رازی و مردانیآذر به ترتیب بیشترین پذیرش بیماران اعزامی را داشتهاند.
دکتر قدیمی در پایان درباره سرویسهای درمانی پرتردد توضیح داد: در میان سرویسهای درمانی، ارتوپدی، نورولوژی، کاردیولوژی، نوروسرجری و داخلی بیشترین پذیرش بیماران را به خود اختصاص دادهاند که نشان از نیازهای درمانی رایج در ایام نوروز دارد.
دکتر قدیمی با ابراز رضایت از عملکرد تیمهای درمانی در ایام نوروزی تأکید کرد: طرح سلامت نوروزی با هدف ارائه خدمات بهموقع و باکیفیت به شهروندان در ایام تعطیلات اجرایی شده و امیدواریم این روند موفقیتآمیز در روزهای آتی نیز تداوم یابد.
وی اظهارداشت:کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در این مدت ۳۵۸۳ماموریت فوریتهای پزشکی انجام داده اند که ۸۷۳ماموریت تصادفی ثبت شد.
مسئول طرح سلامت نوروزی دانشگاه خاطرنشان کرد: کارشناسان معاونت بهداشتی ۵۴۶۶ مورد بازدید از مراکز توزیع موادغذایی و ۱۲۸۹ بازدید از اماکن عمومی داشتند و در مجموع ۴۷۶۸ کیلو مواد غذایی فاسد را معدوم کردند.
