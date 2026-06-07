مشارکت ۱۰ میلیارد تومانی مردم شاهرود در بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی بهزیستی شاهرود از جمع آوری ۱۰ میلیارد و ۸۱۳ میلیون تومان مشارکت‌های مردمی طی سال گذشته در بهزیستی خبر داد و افزود: این کمک ها به صورت نقدی، غیرنقدی و خدماتی از سوی بخش دولتی و موسسات خیریه تحت نظارت بهزیستی شاهرود بودند.

وی با اشاره به اینکه یک شرکت تولیدی شاهرود ماهانه ۵۰ میلیون تومان را برای تامین جهیزیه جامعه هدف پرداخت می کند، افزود: این شرکت برای سال جاری مبلغ را به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش داده است.

رئیس اداره بهزیستی شاهرود خیران را پشتوانه این سازمان برشمرد و ادامه داد: با همراهی همین خیران طی سال گذشته هفت سری جهیزیه به مددجویان اهدا شده است.

رضایی با اشاره به اینکه برای تامین معیشت جامعه هدف تلاش می شود، اذعان داشت: با استفاده از ظرفیت‌های مردمی مبلغ جمع آوری شرت صرف گره‌گشایی از امور جامعه هدف بهزیستی می شود.

وی افزود: خیران می توانند از طرق ذیل کمک های شماره کارت: ۶۳۶۷۹۵۷۰۷۳۴۱۸۰۳۵ یا مراجعه به درگاه : https//mosharekat.behzisti.ir یا semnan.behzisti.ir کمک های خود را پرداخت کنند.