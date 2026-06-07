  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

حریم راه شوراب به چمنار  آزاد شد

حریم راه شوراب به چمنار  آزاد شد

سامان-رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سامان از اجرای پنج فقره رأی قضایی در راستای آزادسازی حریم محور شوراب به چمنار (امامیه) خبر داد.

به گزارش خبرگزای مهر، محمدامین علوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای وظایف ذاتی راهداری و صیانت از سرمایه‌های ملی و تأمین ایمنی تردد جاده‌ای، پنج حکم قضایی صادره از سوی دادستان شهرستان سامان در محور شوراب به چمنار (امامیه) به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات با هدف آزادسازی حریم راه از ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفت و طی آن، موانع و تجاوزات ایجاد شده در حریم این محور مهم برطرف گردید.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سامان با اشاره به همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این عملیات، تصریح کرد: در اجرای این احکام، دو دستگاه خودروی سنگین به کار گرفته شد و ۹ نفر از پرسنل راهداری، دو نفر از کارشناسان واحد حقوقی و همچنین ۴ نفر از نیروهای انتظامی حضور داشتند و تمامی مراحل با رعایت کامل ضوابط قانونی و تحت نظارت مقام قضایی انجام شد.

علوی در پایان تأکید کرد: تأمین امنیت جاده‌ها و حریم راه‌ها خط قرمز ماست و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم جاده‌ها بدون اغماض برخورد خواهد شد، از شهروندان نیز درخواست می‌شود پیش از هرگونه اقدام ساختمانی در کنار جاده‌ها، استعلامات لازم را از اداره راهداری دریافت کنند تا ضمن جلوگیری از ضرر مالی، از بروز خطرات جاده‌ای جلوگیری شود.

کد مطلب 6852709

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها