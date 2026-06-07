حریم راه شوراب به چمنار  آزاد شد

به گزارش خبرگزای مهر، محمدامین علوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای وظایف ذاتی راهداری و صیانت از سرمایه‌های ملی و تأمین ایمنی تردد جاده‌ای، پنج حکم قضایی صادره از سوی دادستان شهرستان سامان در محور شوراب به چمنار (امامیه) به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: این عملیات با هدف آزادسازی حریم راه از ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفت و طی آن، موانع و تجاوزات ایجاد شده در حریم این محور مهم برطرف گردید.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سامان با اشاره به همکاری تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی و انتظامی در این عملیات، تصریح کرد: در اجرای این احکام، دو دستگاه خودروی سنگین به کار گرفته شد و ۹ نفر از پرسنل راهداری، دو نفر از کارشناسان واحد حقوقی و همچنین ۴ نفر از نیروهای انتظامی حضور داشتند و تمامی مراحل با رعایت کامل ضوابط قانونی و تحت نظارت مقام قضایی انجام شد.

علوی در پایان تأکید کرد: تأمین امنیت جاده‌ها و حریم راه‌ها خط قرمز ماست و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم جاده‌ها بدون اغماض برخورد خواهد شد، از شهروندان نیز درخواست می‌شود پیش از هرگونه اقدام ساختمانی در کنار جاده‌ها، استعلامات لازم را از اداره راهداری دریافت کنند تا ضمن جلوگیری از ضرر مالی، از بروز خطرات جاده‌ای جلوگیری شود.