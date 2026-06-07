عالم اهل سنت: وحدت شیعه و سنی رمز اقتدار ایران اسلامی است

مولوی عبدالرحمن ترنج زر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ملتها و دولتهای اسلامی باید در حمایت از مظلومان جهان اسلام، بهویژه مردم فلسطین، غزه، لبنان و دیگر کشورهای اسلامی، موضعی واحد و منسجم داشته باشند.
امام جمعه اهل سنت مسجد زین العابدین(ع) شهرستان چابهار با اشاره به آموزههای اسلامی درباره مقابله با ظلم و استکبار افزود: مسلمانان نباید در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای سلطهگر تسلیم شوند و باید با توکل به خداوند متعال، از ارزشهای دینی و اسلامی خود دفاع کنند.
وی با بیان اینکه تاریخ اسلام سرشار از نمونههای پیروزی حق بر باطل است، گفت: خداوند در مقاطع مختلف تاریخ، مؤمنان را در برابر قدرتهای بزرگ یاری کرده و این وعده الهی همچنان پابرجاست.
ترنجزر همچنین از نقش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور در حمایت از آرمانهای جهان اسلام قدردانی کرد و افزود: ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و دفاع از ملتهای مظلوم، از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام ملی تصریح کرد: همه اقوام و مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی، فارس و بلوچ باید وحدت و همدلی خود را حفظ کرده و از هرگونه تفرقهافکنی پرهیز کنند؛ چرا که وحدت، مهمترین عامل اقتدار و امنیت کشور است.
امام جمعه چابهار در پایان با اشاره به شرایط و چالشهای پیش روی جهان اسلام، صبر و استقامت را از عوامل موفقیت جوامع اسلامی دانست و برای آزادی فلسطین و رفع مشکلات کشورهای اسلامی دعا کرد.
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