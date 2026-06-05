امام جمعه چابهار: عزت و اقتدار ایران در گرو پیوند با «ولایت فقیه» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی، در خطبه های نماز جمعه این هفته چابهار، با اشاره به واقعه غدیر خم، آن را الگوی کامل حکومت اسلامی معرفی کرد و گفت: انحراف از مسیر غدیر و کنار گذاشتن ولایت، عامل اصلی بسیاری از آسیب‌ها و انحرافات در تاریخ اسلام بوده است.

امام جمعه چابهار با بیان اینکه ولایت فقیه در امتداد غدیر تعریف می‌شود، افزود: ولی‌فقیه به عنوان «حصار اسلام» نقش اساسی در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی دارد و همین پیوند، کشور را در برابر تهدیدات بیمه کرده است.

وی با اشاره به شرایط منطقه و جهان اسلام، ضعف و ناتوانی برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات علیه مسلمانان، به‌ویژه در غزه، را ناشی از دوری از اسلام اصیل و فقدان وحدت دانست و تصریح کرد: تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، بازگشت به آموزه‌های ولایی و تقویت همبستگی میان مسلمانان است.

نا امیدی و تضعیف روحیه مقاومت دو تهدید از جانب دشمنان است

حجت‌الاسلام موسوی در بخش دیگری از سخنان خود، دو تهدید مهم را متوجه کشور دانست و گفت: نخست، ایجاد ناامیدی در میان مسئولان و دوم، تلاش دشمن برای تضعیف روحیه صبر و مقاومت ملت؛ موضوعاتی که نیازمند هوشیاری و مدیریت جدی است.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مردم در صحنه حضور داشته باشند و از رهبری حمایت کنند، هیچ آسیبی متوجه کشور نخواهد شد.

امام جمعه چابهار در پایان، با اشاره به ضرورت حرکت در مسیر سازندگی، بر تقویت روحیه برادری و همدلی در جامعه تأکید کرد و با یادآوری آموزه‌های دینی و جایگاه علما، نقش هدایت‌گر فقیهان را در حفظ انسجام و اقتدار جامعه اسلامی حیاتی دانست.