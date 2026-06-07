کشف و توقیف بیش از ۸ تن آرد خارج از شبکه توزیع در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز در جریان کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای دو عملیات، موفق به کشف و توقیف مقادیر قابلتوجهی کالای غیرمجاز شدند.
در نخستین عملیات، یک دستگاه کامیون حامل محمولهای از آرد توقیف شد. در بازرسی دقیق این خودرو، تعداد ۲۱۹ کیسه آرد ۴۰ کیلوگرمی، به وزن مجموعاً ۸ تن و ۷۶۰ کیلوگرم که فاقد مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع بود، کشف شد.
همچنین در عملیات دیگری، مأموران موفق شدند یک دستگاه خودروی نیسان حامل ۲ تن و ۵۰۰ کیلوگرم خوراک طیور فاقد هرگونه مجوز قانونی، توقیف کنند.
در پی این اقدامات، خودروهای مذکور و محمولههای غیرمجاز جهت طی مراحل قانونی در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفتند.
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