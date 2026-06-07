به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست شورای قضایی لرستان با حضور «محمد کاظمیفرد»، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، ضمن قدردانی از اهتمام ریاست قوه قضاییه در توسعه عدالت هوشمند، اظهار داشت: از زمان حضور در این استان، همواره بر این باور بودهام که معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی پیشران و موتور محرکه دادگستری است. امروز با بهرهگیری از زیرساختهای فناورانه، شاهد تحولی هستیم که نتایج آن مستقیماً در افزایش رضایتمندی مردم نمود پیدا کرده است.
وی با اشاره به دستاوردهای کمی و کیفی در سه سال اخیر، افزود: در حوزه پروندههای قضایی، با برنامهریزیهای دقیق، موفق شدیم ۳۸ درصد از حجم پروندههای مسن نسبت به سال ۱۴۰۱ بکاهیم. همچنین ۴۹ شعبه در سال ۱۴۰۱ بهعنوان شعب نامتعارف بودند که باهمت همکاران قضایی و اداری در سال ۱۴۰۳ این آمار به صفر رسید و با شروع فعالیت دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ تعداد این شعب به ۲۰ شعبه رسید و مجدداً در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف ۱۸ شعبه از فهرست شعب نامتعارف بودیم.
رئیس کل دادگستری لرستان، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۱ درصد پروندههای دارای قابلیت سازش به مصالحه ختم شده بودند که در سال ۱۴۰۴ شاهد افزایش ۲۱ درصدی مصالحه نسبت به ۳ سال قبل و ثبت آمار ۶۲ درصدی در پروندههای منجر به صلح و سازش بودیم که نشاندهنده توفیق رویکرد اصلاحی در دستگاه قضایی است.
حجتالاسلام شهواری با تأکید بر تلاش همکاران لرستان در حوزه دادرسی الکترونیک، تصریح کرد: یکی از افتخارات ما در این دوره، ارتقای دادرسی الکترونیک زندانها از ۲۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۹۰ درصد در سال ۱۴۰۴ است که علاوه بر کاهش هزینهها و مخاطرات، امنیت قضایی را ارتقا داده است. همچنین با رشد ۲۰ درصدی پروندههای بدون کاغذ و افزایش نرخ ابلاغ الکترونیک از ۹۵ به ۹۷ درصد، گامهای بلندی در مسیر حذف مراجعات غیرضروری برداشتهایم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به شفافیت عملکردی اشاره کرد و گفت: با الکترونیکی کردن فرآیند ارجاع کارشناسی، سهم ارجاع از طریق قرعهکشی از شش درصد در سال ۱۴۰۱ به ۸۷ درصد در سال جاری رسیده است که موجب ارتقای چشمگیر اعتماد عمومی و شفافیت در فرآیند رسیدگیها شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان با اشاره به کاهش زمان صدور گواهی عدم سوءپیشینه از ۳۸ ساعت در سال ۱۴۰۱ به هفت ساعت در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: این دستاوردها مرهون تلاشهای همکاران و حمایتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. بااینحال برای تثبیت این مسیر، نیازمند نوسازی زیرساختهای سختافزاری فرسوده هستیم تا با ارتقای اشراف آماری مدیران، بتوانیم خدماترسانی به مردم عزیز استان را با سرعت و کیفیت مطلوبتری استمرار بخشیم.
نظر شما