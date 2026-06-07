به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان ظهر یک‌شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیهه در استان برگزار شد؛ اظهار کرد: تاکنون ۶ دستگاه اجرایی برنامه‌های فرهنگی خود را به شورا ارائه کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا امکان تخصیص اعتبارات فرهنگی فراهم شود.

وی در ادامه افزود: اعتبارات فرهنگی به برنامه‌هایی تعلق می‌گیرد که مطابق اسناد و سیاست‌های مصوب تدوین شده و مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ساماندهی کافه‌های سطح استان گفت: تمامی کافه‌های فعال باید در تابلوی سردر واحد خود، مرجع صادرکننده مجوز فعالیت را به‌صورت مشخص درج کنند.

وی ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، برای ساماندهی مطلوب این حوزه، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

آریان همچنین درباره ساماندهی مجالس عزا و عروسی اظهار کرد: باید از حاشیه‌ها، تجمل‌گرایی و اسراف در این مراسم‌ها جلوگیری شود و ترویج سبک زندگی اسلامی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها نسبت به انجام چکاپ‌های دوره‌ای سلامت جسمی و روحی کارکنان خود اقدام کنند.

گفتنی است در پایان این نشست از پوستر جشنواره ملی نقاشی رضوی رونمایی شد.