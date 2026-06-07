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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

آریان: اعتبار برنامه‌های فرهنگی منوط به تأیید شورای فرهنگ عمومی است

آریان: اعتبار برنامه‌های فرهنگی منوط به تأیید شورای فرهنگ عمومی است

بجنورد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی گفت: اعتبارات فرهنگی تنها به برنامه‌هایی اختصاص می‌یابد که بر اساس اسناد تدوین‌شده و با تأیید شورای فرهنگ عمومی اجرا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آریان ظهر یک‌شنبه در شورای فرهنگ عمومی خراسان شمالی که در دفتر نماینده ولی‌فقیهه در استان برگزار شد؛ اظهار کرد: تاکنون ۶ دستگاه اجرایی برنامه‌های فرهنگی خود را به شورا ارائه کرده‌اند و سایر دستگاه‌ها نیز باید برنامه‌های خود را ارائه دهند تا امکان تخصیص اعتبارات فرهنگی فراهم شود.

وی در ادامه افزود: اعتبارات فرهنگی به برنامه‌هایی تعلق می‌گیرد که مطابق اسناد و سیاست‌های مصوب تدوین شده و مورد تأیید شورای فرهنگ عمومی باشند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به ساماندهی کافه‌های سطح استان گفت: تمامی کافه‌های فعال باید در تابلوی سردر واحد خود، مرجع صادرکننده مجوز فعالیت را به‌صورت مشخص درج کنند.

وی ادامه داد: بر اساس پایش‌های انجام‌شده، برای ساماندهی مطلوب این حوزه، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

آریان همچنین درباره ساماندهی مجالس عزا و عروسی اظهار کرد: باید از حاشیه‌ها، تجمل‌گرایی و اسراف در این مراسم‌ها جلوگیری شود و ترویج سبک زندگی اسلامی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت سلامت کارکنان دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی دستگاه‌ها نسبت به انجام چکاپ‌های دوره‌ای سلامت جسمی و روحی کارکنان خود اقدام کنند.

گفتنی است در پایان این نشست از پوستر جشنواره ملی نقاشی رضوی رونمایی شد.

کد مطلب 6852870

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