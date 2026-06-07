اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پارادوومیدانی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون پارادوومیدانی که با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون و سایر اعضا در محل فدراسیون تشکیل شد، کلیه موضوعات مرتبط با برنامههای توسعهای و حمایتی این فدراسیون در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی، تبادل نظر و به تأیید نهایی رسید.
این مصوبات که با هدف ارتقاء جایگاه پارادوومیدانی ایران اتخاذ شدهاند، بر محورهای اصلی توسعه زیرساختها، حمایت مؤثر از ورزشکاران و پیشبرد برنامههای آموزشی و فنی صورت گرفت.
در ادامه اعضای هیئت رئیسه شامل سید علی کریمی سرپرست دبیری فدراسیون و عضو هیات رئیسه، جواد رمضی سرپرست نایب رئیسی آقایان فدراسیون و عضو هیات رئیسه، میترا باورصاد سرپرست خزانه داری و عضو هیئت رئیسه، الهه شیعه و محمدرضا میرزایی کارشناسان خبره و عضو هیئت رئیسه معرفی شدند.
بررسی و تصویب مصوبات جدید در حوزه قهرمانی و فرهنگی از دیگر محورهای این نشست بود. در این بخش، موضوعات مرتبط با ارتقای سطح کیفی اردوها و مسابقات، بهروزرسانی فرآیندهای اجرایی و هماهنگی هرچه بیشتر با استانداردهای روز پارادوومیدانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه جلسه همچنین اعضای هیات رئیسه به بررسی مسائل مالی فدراسیون پرداختند. در این بخش، گزارشهای مربوط به وضعیت مالی، برنامههای اجرایی و راهکارهای توسعه فعالیتهای فدراسیون ارائه و درباره آن تصمیمگیری شد.
نخستین جلسه هیات رئیسه فدراسیون پارادوومیدانی در حالی برگزار شد که برنامهریزی برای حضور در رویدادهای بینالمللی پیش رو، ارتقای ساختارهای فنی و اجرایی و توسعه فعالیتهای این رشته در کشور از مهمترین محورهای مورد تأکید اعضای حاضر در جلسه بود.
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون تازه تاسیس پارادوومیدانی به صورت رسمی مشخص و معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری نخستین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون پارادوومیدانی که با حضور غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک، مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون و سایر اعضا در محل فدراسیون تشکیل شد، کلیه موضوعات مرتبط با برنامههای توسعهای و حمایتی این فدراسیون در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی، تبادل نظر و به تأیید نهایی رسید.
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