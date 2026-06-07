بروجرد در مسیر اجرای برنامه توسعه لرستان قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله ولدی ظهر امروز یکشنبه در حاشیه شورای توسعه و برنامه ریزی شهرستان بروجرد با حضور استاندار لرستان، اظهار داشت: این جلسه پس از سالها در شهرستان بروجرد برگزار شد که نشاندهنده توجه ویژه استاندار برای بررسی مسیر رشد و پیشرفت شهرستانهاست.
وی با بیان اینکه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی صورتگرفته در شهرستان بهصورت ویژه در حال پیگیری است، افزود: حمایتهای استاندار لرستان، معاونین استاندار و سازمان برنامهوبودجه استان در این زمینه قابلتقدیر است.
فرماندار بروجرد، ادامه داد: امروز شهرستان بروجرد با حمایت و همراهی ویژه استاندار لرستان از پویایی و شتاب خاصی در مسیر اجرای برنامه توسعه استان برخوردار است که این امر نشاندهنده تلاش شبانهروزی برای تسهیل روند توسعه شهرستان و خدمت همهجانبه به مردم است.
ولدی، گفت: تلاشهای «مقصودی» نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز برای برگزاری این جلسه و پیگیری طرحهای عمرانی و اقتصادی این شهرستان، قابلتقدیر است.
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