خبرگزاری مهر - گروه سیاست: با گذشت سه ماه از آغاز درگیری میان ایران و آمریکا و پشت سر گذاشتن ۴۰ روز نبرد سخت نظامی، یک گزاره به طور مداوم از زبان مقامات بین‌المللی، ناظران سیاسی و حتی تندروهای جمهوری‌خواه در آمریکا شنیده می‌شود: ترامپ در این جنگ هیچ دستاوردی نداشته است.

این در حالی است که آمریکا از نظر کمّی، تسلیحات پیشرفته و پایگاه‌های نظامی، همچنان بزرگ‌ترین نیروی نظامی دنیا به شمار می‌رود. برای واکاوی ابعاد این ناکامی راهبردی کاخ سفید، به سراغ سردار رسول سنایی‌راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا رفته‌ایم. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

شکست قطعی در ساحات و اهداف راهبردی

سردار سنایی‌راد در ابتدای این گفتگو با اشاره به واقعیت‌های میدانی نبرد اظهار داشت: امروز نه تنها افکار عمومی جهان، بلکه ناظران داخلی در آمریکا نیز ترامپ را پیروز این میدان نمی‌دانند. این موضوع به یک واقعیت ملموس بازمی‌گردد؛ واشنگتن در عرصه راهبردی با یک شکست قطعی مواجه شده است.

وی افزود:اهداف اعلامی و راهبردی آمریکا در این جنگ، وادار کردن ایران به تسلیم، پیش بردن کشور به سمت تجزیه و نابودی توان موشکی، هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود. امروز با قاطعیت می‌توان گفت کاخ سفید به هیچ‌کدام از این اهداف دست نیافته است.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا چالش‌های جدید آمریکا را محصول اشتباه در محاسبات دانست و گفت: آن‌ها امروز با چالش بزرگ بسته‌شدن تنگه هرمز مواجه هستند؛ مسأله‌ای که اصلاً در طراحی عملیاتی‌شان به آن توجه نکرده بودند و همین امر فشار جامعه جهانی را بر دلیجان جنگی آمریکا به شدت افزایش داده است.

سردار سنایی‌راد با تشریح موج نارضایتی‌های داخلی در آمریکا و تضاد رفتاری ترامپ تصریح کرد: بخش مهمی از این ناکامی به نارضایتی‌های عمیق درون جامعه آمریکا بازمی‌گردد. این جنگ اساساً با شعارهای انتخاباتی ترامپ مبنی بر "پایان دادن به جنگ‌ها" در تضاد است. او قرار بود با تمرکز بر اوضاع داخلی، شعار "اول آمریکا" را پیش ببرد، اما در عمل یک نبرد جدید، پرهزینه و فرسایشی را آغاز کرد که شهروندان آمریکایی احساس می‌کنند در آن، شعار "اول اسرائیل" جایگزین شده است.

وی در ادامه به پیامدهای اقتصادی این نبرد برای مردم آمریکا اشاره کرد و گفت: افزایش شدید قیمت انرژی و تورم: روند صعودی قیمت‌ها، موجی از نگرانی را در میان جامعه آمریکا ایجاد کرده است. هدررفت مالیات شهروندان: مردم آمریکا می‌بینند که مالیات‌هایشان بدون هیچ دستاوردی، هزینه یک جنگ بی‌حاصل می‌شود و این موضوع ترامپ را در داخل مرزهایش به شدت زیر فشار قرار داده است.

رسوایی پروپاگاندای ترامپ و فرسایش اعتماد عمومی

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا در پاسخ به این سوال که چرا ماشین رسانه‌ای غرب این‌بار در ساختن تصویر "پیروز" از آمریکا ناتوان بوده است، گفت: در گذشته رسانه‌های غربی همواره پیروزِ میدانِ روایت‌ها بودند، اما این‌بار ترامپ با وجود تمام پروپاگانداها نتوانست افکار عمومی را اقناع کند. این شکست رسانه‌ای مستقیماً به شخصیت متزلزل، خودشیفته و افشا شده ترامپ بازمی‌گردد.

وی یادآور شد: استفاده مکرر ترامپ از دروغ، بزرگ‌نمایی‌های عجیب و ادعاهای واهی (نظیر کنترل قیمت نفت) که با واقعیت‌های میدانی فرسنگ‌ها فاصله داشت، به مرور زمان لو رفت و نتیجه‌ای جز "فرسایش شدید اعتماد عمومی" و از بین رفتن اعتبار او نداشت.

بیداری افکار عمومی در برابر جنایات کاخ سفید

سردار سنایی‌راد در پایان با اشاره به ابعاد انسانی و روانی این نبرد به خبرنگار مهر گفت: اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ—از به شهادت رساندن فرماندهان تا حمله به مراکز مسکونی، بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌ها در مناطقی مانند میناب—موجی از نفرت جهانی را علیه آن‌ها برانگیخته است. انعکاس این فجایع عواطف انسانی را تحریک کرده و ذهنیت بسیار منفی در جهان ساخته است.

وی تاکید کرد: آمریکایی‌ها استاد جنگ روانی و ساخت روایت‌های کاذب و دور از واقعیت هستند، اما این‌بار تکرار واقعیت‌های میدان و افزایش آگاهی گسترده مردم، موجب شد که آگاهی تدریجی نسبت به این "باند مافیایی فاسد حاکم بر کاخ سفید" شکل بگیرد. امروز دیگر روایت‌های ساختگی آن‌ها باورپذیر نیست، در جنگ رسانه‌ای عقب مانده‌اند و به تعبیر عامیانه، حنایشان دیگر رنگی ندارد.