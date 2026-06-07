به گزارش خبرنگار مهر، پل روگذر آیت‌الله رودباری ظهر یکشنبه با حضور استاندار گیلان، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار رشت به بهره‌برداری رسید.

این پروژه که آخرین تقاطع غیرهمسطح طرح میثاق محسوب می‌شود، با هدف کاهش بار ترافیکی مرکز استان اجرایی شده است.

بر اساس این گزارش، سازه اصلی پل از حدود ۴ ماه پیش آماده بهره‌برداری بوده، اما فرآیند جابجایی تیرهای برق معارض توسط شرکت توزیع برق، زمان‌بر شده و افتتاح پروژه را با تأخیر مواجه کرده است.

در این بین، تیرهای برقی که مستقیماً روی عرشه پل قرار داشتند و معارض اصلی محسوب می‌شدند، در اولویت نخست جابجایی قرار گرفتند که با همکاری شرکت توزیع برق و انتخاب پیمانکار توسط شهرداری، جابجایی تأسیسات برق در بخش معارض اصلی به اتمام رسیده است.

با توجه به نیاز شهروندان به استفاده از این پل، تصمیم بر افتتاح زودهنگام آن گرفته شد تا هم‌اکنون شهروندان از آن بهره‌مند شوند. مابقی اقدامات مربوط به جابجایی تیرهای برق حاشیه‌ای (معابر پیاده‌رو) در آینده و به موازات استفاده شهروندان تکمیل خواهد شد.

گفتنی است، جابجایی تأسیسات برق اگرچه زمان‌بر بود، اما با اولویت‌بندی صحیح و هماهنگی بین‌بخشی، مشکل معارضین اصلی حل شده و اعتبارات لازم نیز آزاد گردیده است. عملیات پیاده‌روهای طرفین نیز در دست اقدام می‌باشد.

جزئیات فنی و مالی پروژه

پل روگذر آیت‌الله رودباری اواخر سال ۱۴۰۳ با زمانبندی ۱۸ ماهه آغاز شد که با تلاش عوامل اجرایی، در مدت ۱۴ ماه (۴ ماه زودتر از موعد مقرر) تکمیل گردیده است. این پروژه با اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان اجرا شده که ارزش روز آن ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

با بهره‌برداری از این تقاطع غیرهمسطح، ضمن روانسازی ترافیک در مرکز استان، عملیات تعریض معابر طرفین نیز در دستور کار قرار دارد که نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی منطقه ایفا خواهد کرد.