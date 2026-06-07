مصوبه تسهیل تعهدات ارزی صادرکنندگان فرش در انتظار تصویب دولت

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آلاسحاق، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور، امروز در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تامین مواد اولیه فرش دستباف گفت: یکی از مهمترین مشکلات صنعت فرش دستباف، موضوع تعهدات ارزی و بروکراسیهای مرتبط با صادرات است.
وی افزود: با وجود آنکه صادرات فرش دستباف اکنون حدود ۵۰ میلیون دلار است، مشکلات ناشی از تعهدات ارزی برای فعالان این بخش بسیار بیشتر از حجم صادرات فعلی است.
آلاسحاق گفت: برای حل این مسئله، مصوبهای تهیه شده و پس از مذاکره با بانک مرکزی، قرار است در هیئت دولت مطرح شود تا شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش با شرایط مناسبتری مدیریت شود.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره تأمین مواد اولیه افزود: بخش عمده مشکلات فرشبافی به تأمین ابریشم و مواد رنگرزی مربوط میشود که در این زمینه مذاکراتی از جمله با طرف ترکمنستانی انجام شده و اقدامات لازم برای تأمین مواد اولیه در حال پیگیری است.
رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور تأکید کرد: حمایت از تولید و تأمین مواد اولیه از اولویتهای وزارت صمت است، زیرا توسعه تولید فرش دستباف میتواند به افزایش صادرات و ارزآوری کشور کمک کند.
آلاسحاق در ادامه با اشاره به جایگاه فرش دستباف در اقتصاد و هویت ملی گفت: فرش دستباف تنها یک محصول نیست، بلکه مجموعهای از ابعاد هنری، صنعتی، اقتصادی، اشتغالزایی، محرومیتزدایی و هویتی را در خود جای داده است.
وی گفت: کمتر محصولی را میتوان یافت که تا این اندازه با حوزههای مختلف جامعه ارتباط داشته باشد. فرش دستباف علاوه بر نقش اقتصادی، بخشی از هویت ایرانی را نیز نمایندگی میکند و به دلیل پیشینه تاریخی چندصدساله خود، با نام ایران در جهان شناخته میشود.
وی افزود: فرش ایرانی در عرصه بینالمللی همواره مترادف با نام ایران بوده است. در بسیاری از کشورهای جهان، هنگامی که از ایران سخن به میان میآید، فرش ایرانی نیز به عنوان نماد هنر، دانش، فرهنگ و جغرافیای ایران مطرح میشود.
رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور با ابراز تأسف از وضعیت فعلی این صنعت گفت: با توجه به جایگاه فرش در هویت ایرانی، اقتصاد کشور، اشتغال و محرومیتزدایی، شرایط کنونی این حوزه با ظرفیتهای موجود فاصله دارد.
وی افزود: در گذشته، فرش دستباف در فصلهایی که فعالیتهای کشاورزی کاهش مییافت، منبع درآمد مهمی برای خانوارها به شمار میرفت و در حوزه طراحی و هنر نیز نمونهای برجسته از توانمندیهای کشور محسوب میشد.
آلاسحاق درباره دلایل کاهش جایگاه فرش دستباف گفت: بخشی از مشکلات به سوءتفاهمها، سوءبرداشتها و برخی رویکردهای نادرست بازمیگردد که در دورههایی موجب غفلت از این حوزه شد.
وی افزود: اکنون عزم وزارت صمت و مرکز ملی فرش بر احیای این صنعت است و این موضوع به طور جدی در دستور کار قرار دارد.
مشاور وزیر صمت با اشاره به امکان احیای فرش دستباف گفت: اگرچه بازگشت به شرایط گذشته به طور کامل ممکن است دشوار باشد، اما احیای این صنعت تا سطح قابل توجهی امکانپذیر است.
وی افزود: در این سالها فرش ماشینی به دلیل ویژگیهای مصرفی و قیمتی به رقیبی جدی برای فرش دستباف تبدیل شده و همچنین برخی کشورهای رقیب با سرمایهگذاری و بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، سهمی از بازار جهانی را به دست آوردهاند.
آلاسحاق ادامه داد: با وجود این شرایط، برند فرش ایران، اصالت و شناسنامه آن همچنان جایگاه خود را در جهان حفظ کرده است و اگر در داخل کشور همکاری و همافزایی لازم شکل بگیرد، بخش مهمی از ظرفیتهای از دسترفته قابل بازگشت خواهد بود.
وی درباره برنامههای پیشرو گفت: یکی از اقدامات اساسی، تدوین سند تحول فرش دستباف است؛ زیرا احیای این صنعت بدون ایجاد تحول امکانپذیر نیست.
وی افزود: این سند با همکاری دانشگاهیان، کارشناسان، فعالان صنعت فرش، مدیران، طراحان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه بازاریابی تدوین شده و قرار است برای تصویب به هیئت دولت ارائه شود تا به عنوان سند ملی فرش دستباف کشور مبنای اقدامات اجرایی قرار گیرد.
رئیس شورای عالی راهبردی فرش دستباف کشور گفت: این سند شامل برنامههای اجرایی در حوزههای مختلف از جمله افزایش درآمد، توسعه مصرف داخلی، گسترش صادرات و بهرهگیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی کشور است.
وی افزود: اقدامات متعددی آغاز شده و برنامههای دیگری نیز در دست اجرا قرار دارد، اما موفقیت این مسیر نیازمند همراهی همه فعالان، رسانهها و اثرگذاران این حوزه است.
آلاسحاق تأکید کرد: احیای فرش دستباف یکی از ضرورتهای کشور است و میتواند در حوزه اشتغال، ارزآوری، توسعه مناطق محروم و بهبود وضعیت اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.
وی گفت: ظرفیتهای انسانی و تخصصی این صنعت همچنان در کشور وجود دارد و بسیاری از فعالان و مدیران باتجربه این حوزه با انگیزه آماده همکاری هستند.
وی افزود: برای بازگرداندن فرش دستباف به جایگاه اصلی خود، به نظام مدیریتی مناسب، انگیزه و انرژی نیاز داریم و امیدواریم با همکاری همه بخشها این هدف محقق شود.
وی با اشاره به تدوین سند تحول فرش دستباف ایران بیان کرد: این سند به همت تشکل ها مربوطه و مذیران مرکز ملی فرش دستباف تدوین شده و این سند برای تصویب به هیات دولت ارسال و در صورت مصوب شدن اجرایی می شود.
آل اسحاق گفت: کشورهایی مثل هند و بنگلادش رقیب ما در تولید فرش دستباف هستند این در حالی است که این رقبا با دست خودمان ایجاد شده است چرا که هنرمندان و سرمایه گذاران ایرانی صنعت فرش ایرانی را به این نقاط از دنیا برده اند. اما با این وجود فرش ایرانی اصالت و جایگاه خودش را دارد و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم دوباره این صنعت را به وضعیت قبلی برگردانیم و آن را احیا کنیم.
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