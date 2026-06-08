حمیدرضا امیدی، مدیرعامل انجمن فعالان و متخصصین حوزه حجاب کشور و رئیس نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه ویژه ایام محرم گفت: نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی، ویژه پیشواز از ماه محرم برگزار میشود. این نمایشگاه از تاریخ پانزدهم آغاز به کار کرده است و تا بیستودوم در خدمت مردم خواهد بود. در این نمایشگاه، ضمن عرضه محصولات متنوع، تلاش شده است تا پوشاک ویژه محرم ارائه شود؛ همچنین محصولاتی مختص آقایان نیز در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
امیدی، در ادامه بیان کرد: در کنار نمایشگاه، سعی کردیم فضای شاد و مفرحی برای خانوادهها فراهم کنیم تا در حین بازدید از نمایشگاه، بتوانند تفریحی خانوادگی نیز داشته باشند. در این رویداد، ۱۶۵ تولیدکننده پوشاک ایرانی اسلامی محصولات خود را عرضه میکنند. همچنین تلاش شده است تا تولیدکنندگان، محصولات خود را با حداقل ۲۰ درصد تخفیف به مصرفکنندگان ارائه دهند.
رئیس نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی، از برگزاری این نمایشگاه صرفا به صورت حضوری خبر داد و افزود: نمایشگاه هدی صرفاً بهصورت حضوری برگزار میشود و هنوز بسترهای لازم برای برگزاری همزمان نمایشگاه بهصورت مجازی و آنلاین فراهم نشده است. با این حال، تمامی همکاران ما بهطور مستقل در فضای مجازی دارای کانالهایی هستند که محصولات خود را در آنها عرضه میکنند و مورد استقبال نیز قرار گرفته است. ما نیز در انجمن طراحان حوزه حجاب و عفاف تلاش کردیم که این کانالها را از طرق مختلف در فضای مجازی به مردم معرفی کنیم.
او، با اشاره به تعیین قیمت غرفهها پایینتر از نرخ معمول به منظور حمایت از غرفهداران تصرح کرد: با توجه به اینکه نمایشگاه دوره قبل پوشاک ایرانی اسلامی هدی در ماه رمضان نیمهکاره ماند، بخشی از مطالبات غرفهداران در این نمایشگاه لحاظ شده است. همچنین تلاش کردیم قیمت غرفهها را متناسب با شرایط امروز و پایینتر از حد معمول تعیین کنیم تا از این طریق، با کاهش هزینههای اجاره غرفهها، کمکی به تولیدکنندگان کرده باشیم.
امیدی، نهادینهسازی سبک و پوشش ایرانی اسلامی در جامعه را از اهداف اصلی این نمایشگاه دانست و بیان کرد: در نمایشگاه هدی تلاش میکنیم آخرین سبک و مد اسلامی را عرضه کنیم و نشان دهیم که میتوان هم پوشیده بود و هم لباسی شیک پوشید و این دو هیچ تضادی با یکدیگر ندارند. هدف ما این است که با برگزاری نمایشگاهها و جشنوارههای مختلف، این سبک از پوشش را نهادینه کنیم تا جامعه به سمت استفاده از این سبک پوشش هدایت شود.
رئیس نهمین نمایشگاه پوشاک ایرانی اسلامی هدی، افزود: ما به عنوان یک انجمن، بهتنهایی نمیتوانیم این سبک از پوشش را ترویج دهیم؛ هرچند تمام تلاش خود را میکنیم تا این امر بهنحو احسن و شایستهای انجام شود، اما نمیتوان از نقش نهادهای فرهنگی در جهت ارتقای این سبک چشمپوشی کرد. لذا از دوستان و نهادهای فرهنگی انتظار میرود که وارد عرصه شده و در این مسیر با ما همکاری کنند تا این سبک پوششهای ایرانی و اسلامی در جامعه نهادینه شود.
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