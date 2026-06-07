شایعه دستگیری و بازداشت چند دانش آموز مشهدی صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رهنما اظهار کرد: مطالبات دانش‌آموزان مشهدی که روز گذشته با تجمع در محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان مطرح شد، جمع‌آوری و برای پیگیری به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: روز گذشته حدود ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه برای بیان مطالبات خود در محوطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گرد هم آمدند.

وی ادامه داد: ترمیم نمرات، عدم تاثیر معدل پایه یازدهم بر کنکور سال ۱۴۰۵، عدم برپایی امتحانات نهایی به صورت حضوری و یا مجازی شدن آن از جمله مطالبات این دانش‌آموزان بود.

رهنما با بیان این که مطالبات مطرح شده موضوعی کشوری است و تصمیم گیری در این حوزه با شورای عالی انقلاب فرهنگی است گفت: با این حال مطالبات دانش آموزان شنیده شد و به صورت مکتوب جمع‌بندی و به وزارت آموزش و پرورش ارسال شد.

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی در خصوص شایعه ای مبنی بر دستگیری و بازداشت چند تن از دانش‌آموزان در تجمع دیروز گفت: این شایعه صحت ندارد و هیچ موردی از حضور نیروی انتظامی برای دستگیری دانش‌آموزان وارد محوطه اداره کل آموزش و پرورش استان نشده است.