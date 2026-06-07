به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تامین اجتماعی، این ابزار با هدف ارتقای پاسخگویی و شفاف‌سازی و راهنمایی ذینفعان در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعیراه اندازی شده است.

بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به نشانی es.tamin.ir و ورود به بخش «مستمری‌بگیران، قسمت حکم مستمری بگیران،مشاهده حکم افزایش سالیانه» میزان مستمری متناسب‌سازی شده شخصی خود را به همراه فرمول‌های محاسباتی مشاهده کنند.

همچنین مستمری‌بگیران گرامی از طریق ابزار محاسبه آنلاین از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان می ‌توانند جزئیات محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده خود را به طور کامل و آسان مشاهده کنند.

مستمری‌بگیران بعد از ورود به سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی، از طریق «منوی مستمری‌بگیران، بخش خدمات تکمیلی مستمری‌بگیران،محاسبه مبلغ متناسب‌سازی برنامه هفتم» از ابزار رسمی ایجاد شده استفاده کنند.

در این بخش، بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول متناسب سازی در سال ۱۴۰۵، داده‌های موثر در محاسبه متناسب سازی و همچنین نحوه محاسبه متناسب‌سازی را با استفاده از اطلاعات مذکور مشاهده می‌کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و کارگزاری ها با بهره‌برداری از این اطلاعات از نحوه اجرای متناسب‌سازی سال جاری باخبر می‌شوند.

مستمری‌بگیران گرامی می توانند در صورت هرگونه سئوال، ابهام و یا اعتراض به احکام صادره، از طریق پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی https://1420.tamin.ir درخواست و اعتراض خود را ثبت و با دریافت کد پیگیری به صورت پیامکی، فرایند رسیدگی را بدون نیاز به مراجعه حضوری دنبال نمایند، همچنین این مرکز با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت یا تلفن همراه آماده ارایه راهنمایی است.

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