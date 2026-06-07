به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، با اشاره به عملکرد مدیریت شهری در دوره ششم، بر عزم جدی شهرداری برای همکاری همهجانبه با دولت در حل چالشهای شهروندان تأکید کرد.
علیرضا زاکانی در ابتدای این دیدار با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: هم در نبرد ۱۲ روزه و هم در جنگ رمضان، پیروزی از آنِ ملت ماست؛ چرا که دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند. این افتخار ملت ایران است که شیطان بزرگ آمریکا و رژیم صهیونیستی را ادب کند. این امر قطعاً منشأ تحولات و دگرگونیهای عمیقی در منطقه و جهان خواهد شد.
تحقق ۹۰ درصدی برنامههای عمرانی و رشد ۸ برابری بودجه
شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد مدیریت شهری در دوره اخیر پرداخت و تصریح کرد: در سالهای گذشته وضعیت ویژهای را در تهران تجربه کردیم و موفق شدیم ۷۸ درصد از برنامه چهارم پیشرفت شهر را با موفقیت پشت سر بگذاریم. در بعد سالانه نیز به طور میانگین ۸۳ درصد از برنامههای مصوب خود را محقق کردیم که بالاترین سطح موفقیت با ۹۰ درصد تحقق، مربوط به حوزه عمرانی بوده است.
زاکانی با اشاره به رشد کمسابقه بودجه شهرداری تهران افزود: زمانی که کار را تحویل گرفتیم، بودجه پس از اصلاحیه ۳۷.۷ همت بود. امروز این رقم در مصوبه اولیه به ۳۲۲ همت رسیده است و پیشبینی میکنیم بیش از ۱۰۰ همت دیگر نیز محقق شود. با احتساب بودجه سازمانها و شرکتهای تابعه، گردش مالی شهرداری به ۵۰۰ همت خواهد رسید.
وی با تأکید بر رویکرد توجه به زیرساختها در دوره اخیر مدیریت شهری خاطرنشان کرد: عمده این بودجه یعنی ۶۰ درصد به بخش عمرانی، زیرساختی و کارکردی اختصاص دارد و تنها ۴۰ درصد صرف هزینههای جاری میشود. در صورت تحقق بودجه ۵۰۰ همتی، سهم هزینههای جاری به کمتر از ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت که این نسبت در کشور بینظیر است.
شهردار تهران با اشاره به روحیه همکاری با دولتهای مستقر گفت: مسیری که دنبال کردیم بر این باور استوار است که شهرداری تهران بخشی از دستگاه اجرایی و خدمترسانی کشور است و ما هرگز خود را از دولت مجزا نمیدانیم. چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی، افتخار ما نهایت همکاری با کابینه بوده است.
زاکانی با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده شهرداریها خطاب به معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: ظرفیت شهرداریها در کل کشور بسیار بالاست. اگر از این ظرفیت حمایت شود، بسیاری از گرههای کور شهرها به ویژه در حوزه معیشت و مسکن که بزرگترین دغدغه ذهنی مردم است، حل خواهد شد. ما در بخش معیشت هماکنون نیز کارهایی انجام میدهیم، اما توان ما بسیار فراتر از این اقدامات است. همچنین در حوزه مدیریت مصرف انرژی، سلامت و سایر بخشها نیز میتوانیم منشأ خدمات بزرگ باشیم. با همراهی دولت، بیتردید کارهای بزرگتری به ثمر خواهد نشست.
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