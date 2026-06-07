به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صمت البرز؛ جلسه مشترک ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان البرز و کمیته پیگیری تحقق شعار سال به ریاست دکتر فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری کل استان البرز، دکتر مددی دادستان مرکز استان، دکتر محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز، مدیران دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرک‌های صنعتی استان برگزار شد.

در این نشست، مسائل و مشکلات شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی استان به‌ویژه چالش‌های ناشی از شرایط جنگی اخیر و آثار آن بر فعالیت واحدهای اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت اجرای کامل مصوبات حمایتی برای صیانت از تولید

محمد انصاری مدیرکل صمت استان البرز در این جلسه با قدردانی از حمایت‌های دستگاه قضایی از بخش تولید اظهار کرد: حضور رئیس دادستان مرکز استان در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و پیگیری اجرای مصوبات، نقش مؤثری در افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و تسریع روند حمایت از واحدهای تولیدی داشته است.

وی افزود: در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ تولید و اشتغال، اجرای دقیق و مؤثر مصوبات و بسته‌های حمایتی ابلاغی در سطح ملی است و چنانچه این حمایت‌ها به‌درستی اجرایی نشود، واحدهای تولیدی با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.

بیش از هزار واحد صنعتی و صنفی استان از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند

انصاری با اشاره به ارزیابی‌های انجام‌شده در استان گفت: تاکنون یک هزار و چهار واحد صنعتی و صنفی استان از شرایط اخیر آسیب دیده‌اند که از این تعداد ۲۲۲ واحد صنعتی و ۷۸۲ واحد صنفی هستند.

وی تصریح کرد: در میان واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، ۱۹ واحد به‌صورت مستقیم و با خسارت‌های سنگین مواجه شده‌اند که برخی از آن‌ها از مجموعه‌های دانش‌بنیان و دارای نقش راهبردی در تولید کشور به شمار می‌روند.

واحدهای متاثر از جنگ نیازمند حمایت‌های ویژه هستند

مدیرکل صمت البرز با تأکید بر ضرورت توجه به واحدهای «متأثر از جنگ» اظهار داشت: بخشی از واحدها اگرچه خسارت فیزیکی مستقیم ندیده‌اند، اما به دلیل اختلال در تأمین مواد اولیه، مشکلات بانکی، مسائل گمرکی و کاهش ظرفیت تولید، با آسیب‌های اقتصادی جدی روبه‌رو شده‌اند و لازم است در بهره‌مندی از بسته‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: کند شدن چرخه تولید در این واحدها می‌تواند به کاهش اشتغال و افت تولید منجر شود؛ بنابراین لازم است دستگاه‌های اجرایی با نگاه حمایتی و تسهیل‌گرانه نسبت به حل مشکلات آن‌ها اقدام کنند.

حمایت از اشتغال و جبران خسارت واحدهای تولیدی در اولویت قرار گیرد

انصاری با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده خاطرنشان کرد: حمایت از اشتغال موجود، جلوگیری از تعطیلی واحدها و فراهم کردن امکان بازگشت سریع واحدهای خسارت‌دیده به چرخه تولید، نیازمند همراهی جدی دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی و نهادهای حمایتی است.

وی همچنین بر اجرای ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی‌شده در قوانین رفع موانع تولید تأکید کرد و گفت: استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و حمایتی موجود می‌تواند نقش مؤثری در عبور واحدهای تولیدی از شرایط فعلی و حفظ ظرفیت‌های صنعتی استان داشته باشد.

هم‌افزایی دستگاه‌ها، راهکار عبور از شرایط ویژه اقتصادی

مدیرکل صمت البرز در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و بخش خصوصی اظهار کرد: صیانت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌هاست و استان البرز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، حمایت از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید را با جدیت دنبال خواهد کرد.