به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین وحید هدایتی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی عملکرد این بنیاد با حضور تیم بازرسی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان، اظهار کرد: شاید در نگاه نخست، بازرسی صرفاً یک وظیفه سازمانی و اداری تلقی شود، اما با رویکردی که در مجموعه بازرسی بنیاد شهید دنبال میشود، این موضوع در حقیقت یک تکلیف شرعی و قانونی است.
وی افزود: در آموزههای دینی بر محاسبه و ارزیابی عملکرد پیش از حسابرسی تأکید شده است و مجموعه بازرسی نیز با همین نگاه در مسیر اصلاح امور و ارتقای کیفیت خدمترسانی حرکت میکند.
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با اشاره به برخی مشکلات و مسائل موجود در فرآیندهای اجرایی گفت: بخشی از مشکلات مطرح شده ممکن است ناشی از تصمیمات و سیاستهای استانی یا کشوری باشد و لزوماً در سطح شهرستان ایجاد نشده باشد، اما بازرسیهای انجام شده میتواند در شناسایی ریشه مشکلات و انتقال آنها به سطوح بالاتر برای رفع موانع مؤثر باشد.
هدایتی با بیان اینکه کارکنان بنیاد شهید مسئولیت سنگینی در قبال جامعه ایثارگری بر عهده دارند، تصریح کرد: خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران امانتهای ارزشمند شهدا هستند و خدمت به این عزیزان نیازمند دقت، مسئولیتپذیری و رعایت کامل اصول اخلاقی و اداری است.
وی ادامه داد: شهدا از جان، مال، جوانی و آسایش خود گذشتند تا امروز امنیت و آرامش در جامعه برقرار باشد و ما وظیفه داریم در قبال خانوادههای آنان با نهایت احترام، تکریم و احساس مسئولیت عمل کنیم.
هدایتی خاطرنشان کرد: جامعه هدف بنیاد شهید از جایگاه ویژهای برخوردار است و به همین دلیل کوچکترین کمتوجهی در ارائه خدمات میتواند آثار و پیامدهای قابل توجهی داشته باشد. از این رو باید در تمامی بخشها با دقت، عدالت و حساسیت بیشتری عمل شود.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت کرامت کارکنان در فرآیندهای نظارتی افزود: بازرسی زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر دقت و عدالت، همراه با حفظ شأن و منزلت همکاران انجام شود و خوشبختانه این رویکرد در مجموعه بازرسی بنیاد شهید استان مورد توجه قرار دارد.
وی در پایان از تلاشهای تیم بازرسی ادارهکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همدلی، تعامل و بهرهگیری از نتایج این ارزیابیها بتوانیم سطح خدمات ارائه شده به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران را بیش از پیش ارتقا دهیم.
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