به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی عملکرد کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان سنندج که با حضور تیم بازرسی اداره‌کل بنیاد شهید کردستان برگزار شد، اظهار کرد: هدف از انجام بازرسی‌ها شناسایی نقاط قوت و ضعف، رفع مشکلات موجود و ارتقای سطح خدمات به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بنیاد شهید شهرستان سنندج، افزود: یقین دارم همکاران این مجموعه در انجام وظایف خود کوتاهی نکرده‌اند و بازرسی‌های انجام شده نیز با هدف کمک به مجموعه و بهبود روند خدمت‌رسانی صورت می‌گیرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان با بیان اینکه بازرسی نباید به عنوان ابزاری برای مچ‌گیری تلقی شود، گفت: فلسفه این بازدیدها و ارزیابی‌ها، دستگیری و کمک به مجموعه‌ها برای حل مشکلات احتمالی در حوزه‌های مالی، اجرایی، قانونی و دستورالعملی است تا بتوانیم رضایت بیشتری در جامعه ایثارگری ایجاد کنیم.

شهیدی بر ضرورت پایبندی همه کارکنان به قوانین و مقررات تأکید کرد و افزود: در مجموعه بنیاد شهید هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای قانون پذیرفته نیست و همه کارکنان باید در چارچوب ضوابط و مقررات عمل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

وی با اشاره به اهمیت پذیرش نقد در مسیر اصلاح امور، تصریح کرد: مدیری که نقدپذیر باشد، امکان اصلاح و پیشرفت خواهد داشت اما عدم پذیرش انتقاد موجب تداوم مشکلات می‌شود. ملاک عمل در بنیاد شهید باید قانون باشد نه سلیقه‌های شخصی.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان خاطرنشان کرد: تمامی خدمات بنیاد از جمله تسهیلات مسکن، اشتغال، درمان و سایر حمایت‌ها دارای ضوابط مشخص قانونی است و باید مطابق قانون به جامعه هدف ارائه شود.

شهیدی در ادامه با تأکید بر ضرورت تکریم خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران گفت: اگر خدمات قانونی همراه با احترام، کرامت و تکریم خانواده‌های شهدا ارائه شود، ارزش آن چندین برابر خواهد شد. احترام به پدران، مادران، همسران و فرزندان شهدا باید همواره در اولویت کارکنان بنیاد قرار داشته باشد.

وی خدمت در بنیاد شهید را توفیقی الهی دانست و افزود: کارکنان این مجموعه باید با روحیه‌ای جهادی، خالصانه و صادقانه در مسیر خدمت به جامعه ایثارگری گام بردارند و از فرصت خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا و ایثارگران به بهترین شکل استفاده کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان همچنین بر ضرورت رعایت امانتداری، پاکدستی و عدالت در ارائه خدمات تأکید کرد و گفت: هیچ موضوعی نباید خارج از ضوابط و نوبت قانونی انجام شود و صداقت، سلامت اداری و رعایت حقوق مردم باید سرلوحه فعالیت همه کارکنان بنیاد باشد.

شهیدی در پایان اظهار کرد: باید فضایی در بنیاد شهید ایجاد شود که خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران هنگام مراجعه احساس آرامش، احترام و صمیمیت داشته باشند و کارکنان بنیاد را همچون اعضای خانواده خود بدانند. این نگاه می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر و جلب رضایت بیشتر جامعه ایثارگری شود.