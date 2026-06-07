نجات کودک ۱۲ ساله در جنگل ابر شاهرود؛ شرایط پسر بچه مساعد است

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از مفقودی پسربچه ۱۲ ساله در منطقه ترشو از محدوده جنگل ابر شاهرود خبر داد و افزود: بلافاصله تیم های عملیاتی با همراهی نیروی انتظامی و منابع طبیعی تشکیل و عازم منطقه مذکور شدند.

وی ادامه داد: نیروی حفاظتی منابع طبیعی با حضور در محل و نشانه‌گذاری مسیرها، پایش نقاط حادثه‌خیز و هدایت تیم‌های امدادی به مسیرهای محتمل حرکت کودک در عملیات جستجو نقش مهم ایفا کردند.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان توضیح داد: با اقدام سریع و هدایت میدانی مأمور حفاظتی اداره منابع طبیعی شاهرود و همکاری نیروهای هلال‌احمر و پاسگاه انتظامی قلعه‌نو خرقان این پسربچه سالم پیدا شد.

باغبان با بیان اینکه کودک در یکی از مسیرهای فرعی منطقه ترشو بوده است، ادامه داد: این کودک با وضعیت جسمی مناسب به خانواده‌اش تحویل داده شد.

وی از توزیع سه عدد بسته غذایی ۲۴ ساعته در منطقه حادثه خبر داد و افزود: گشت زنی کامل در مناطق چشمه ترشو، تپه زینی، منطقه پاچشمه و زیر پای نجاری انجام گرفته بود.