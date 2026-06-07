خسروپناه: تنها مسیر زمینه سازی ظهور پیروی از مکتب امام و رهبر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین رونمایی از کتاب «مکتب امام راحل و شهید» که عصر امروز یکشنبه ۱۷ خردادماه برگزار شد این کتاب را اثری بسیار نظاممند، فرایندی، برآیندی، نظری، عملی و همچنین انتزاعی و انضمامی دانست و بیان کرد: در این کتاب به مباحثی مانند اومانیسم و سکولاریسم پرداخته شده و سیر بحث از انضمامی به سمت انتزاعی حرکت کرده است.
وی افزود: شروع اثر با موضوع نبرد حق و باطل، ذوق نویسنده بوده تا مخاطب درگیر شود و بداند که ما دچار یک نبرد تمدنی هستیم. این نکته بسیار مهم است که ما در مسیر زمینهسازی ظهور قرار داریم و پیروزی از آنِ جبهه حق است. تنها مسیر زمینهسازی ظهور، تمدن نوین اسلامی است و تحقق آن نیز با مکتب امامین صورت میگیرد.
خسروپناه ادامه داد: مخاطب با خواندن درس اول میخکوب میشود و کتاب را رها نخواهد کرد. وقتی میگوییم زمینهساز ظهور هستیم و در عصر غیبت تنها مسیر، مکتب امامین است، باید پرسید این مکتب چیست؟ در درس دوم به کلیدیترین مؤلفه یعنی توحید اشاره شده است؛ اما سؤال این است که چه توحیدی و با چه فهمی؟ یک توحید، اسلام آمریکایی میسازد و توحید دیگر، انسان را به نبرد با حق و باطل میکشاند. اشاره شده که ریشه نبرد تمدنها، نبرد جهانبینیهاست و توحید ناب به معنای سریان در کل مکتب است. امام راحل بیشتر به بعد عرفانی پرداخته و امام شهید آن را در ابعاد اجتماعی جاری ساخته است.
وی تصریح کرد: کتاب پس از این مباحث، وارد حوزه اسلام ناب و ایدئولوژی شده و نبرد حق و باطل را در قالب نبردهای ایدئولوژیک در حوزههای مختلف تبیین کرده است.
خسروپناه خاطرنشان کرد: شاید این تفکر شکل بگیرد که مکتب امام، مکتبی غربستیز است و ما بارها این نبرد حق و باطل را از ایدئولوژی امام راحل شنیدهایم. اما باید به این فهم رسید که اگر امامین اینگونه غربستیز هستند، چرا پیگیر نانوتکنولوژی به آن شکلی که در غرب است، میروند؟ دانش هستهای، هوش مصنوعی، کوانتوم و هر آنچه در این حوزههاست، دانشهایی هستند که نمیشود کار نکرده باشیم و امام نقشی در آن نداشته باشد. امام شهید زیربنا را نقد میکند، اما دستاوردهای علمی را میپذیرد، هرچند در حوزه علوم انسانی نقدهای جدی به آن وارد است.
وی با تأکید بر لزوم ورود این اثر به جامعه نخبگانی و دانشگاهی گفت: فضای عمده نخبگان هنوز با این مکتب آشنا نیست و این یکی از چالشهای ماست تا از تندروی و کندرویها جلوگیری شود
خسروپناه افزود: شهید تقوی برنامهای داشتند که طلاب استانها را جمع میکردند و با حمایت دوستان به قم میآمدند و بحثهای مختلف فکری امامین مطرح میشد تا این اندیشه نشر پیدا کند. این کتاب میتواند در این زمینه کمککننده باشد، البته در این کتاب به جای تمرکز صرف بر امام راحل، بیشتر به مسئله امتداد اندیشه توجه شده است.
وی دغدغه مهم در این زمینه را حکمرانی دانست و اظهار داشت: این مکتب باید در حکمرانی، در تنظیمگری، راهبری، اجراییسازی و اثربخشی سریان داشته باشد. تلاش ما این بوده که در هر موضوعی که در شورا کار میکنیم، اندیشههای رهبری را جمعآوری کنیم؛ بهطوری که ۱۴ جلد کتاب در مورد حکمرانی امام شهید نوشته شده است.
خسروپناه با بیان اینکه باید کمی از مبانی فاصله بگیریم، با یادآوری پیشنهاد رهبر شهید مبنی بر تشکیل «پاتوقی فلسفی» در جلسهای که یک نصفروز به طول انجامید، نتیجه این جلسه را تأسیس «مجمع عالی حکمت و فلسفه» دانست و در این خصوص ادامه داد: مبانی مهم است، اما در جایی مثل مجمع عالی حکمت باید کاربست فلسفه در حکمرانی تدریس شود.
وی موضوع دیگر در بحث حکمرانی را توجه به مسائل روز دانست و گفت: مسائل متعلق به حکمرانی در آموزش عالی، آموزش و پرورش، صنایع خلاق فرهنگی و همه این حوزهها باید فهمیده شود. باید مسئله را بدانیم تا ببینیم حکمرانی با پشتوانه این مکتب چه میشود؛ این کار، رویکرد ما را انضمامیتر و اثرگذارتر میکند.
وی در پایان بر این نکته تأکید کرد:به همان اندازه که برای تبیین این مکتب کار میکنیم، باید برای اجراییسازی آن نیز تلاش کنیم.
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