آغاز حملات موشکی ایران/ مناطق مرکزی اسرائیل بمباران شدند

خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: در پی نقض مکرر و آشکار آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا و عبور از خطوط قرمز تعیین شده، نیروهای مسلح ایران از لحظاتی پیش حملات موشکی علیه رژیم صهیونیستی آغاز کردند.

رژیم اشغالگر صهیونیستی امروز ضاحیه جنوبی بیروت را شدیدا بمباران کرد و این حمله با چراغ سبز آمریکا انجام شد. این حمله نشان داد که طرف آمریکایی اهل مذاکره نیست و هر بار که بخواهد به میز مذاکره حمله میکند.

مقامات ایران پیش از این هشدار داده بودند که جبهه لبنان و به‌ویژه ضاحبه جنوبی بیروت بخشی از توافق آتش‌بس است و اگر رژیم صهیونیستی از این خط قرمز عبور کند، ایران حملات تنبیهی را آغاز خواهد کرد.

ارتش صهیونیستی: حملات ایران آغاز شد

ارتش رژیم صهیونیستی دقایقی پیش اعلام کرد که پرتاب موشک‌هایی از خاک ایران به سمت اراضی اشغالی را رصد کرده است.

هم‌زمان با این اعلام، آژیرهای هشدار در بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی به صدا درآمده و از ساکنان خواسته شده است در نزدیکی پناهگاه‌ها و مناطق امن بمانند.

وقوع انفجار در مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی

رسانه های صهیونیستی از شنیده شدن صدای چندین انفجار در مناطق مرکزی سرزمین های اشغالی خبر دادند.

ارتش اسرائیل: سانسور انتشار محل‌های اصابت و سقوط موشک‌ها ضروری است

ارتش اسرائیل تأکید کرد که نباید محل‌های سقوط موشک‌ها یا نقاط اصابت آن‌ها منتشر یا ثبت شود. ارتش رژیم صهیونیستی همچنین از مردم و رسانه‌ها خواسته است از انتشار هرگونه تصویر، ویدئو یا اطلاعات مربوط به محل‌های آسیب‌دیده خودداری کنند.

آکسیوس: ترامپ در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفت

آکسیوس به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان تشدید تنش بین ایران و اسرائیل قرار گرفته است.

شنیده شدن صدای انفجار در الجلیل

خبرگزاری فلسطینی شهاب از شنیده شدن صدای انفجار در الجلیل واقع در کرانه باختری اشغالی خبر داد.

تعطیلی تمامی مدارس در سرزمین های اشغالی

رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که در پی حملات موشکی ایران، دستور تعطیلی همه مدارس در اسرائیل صادر شد.

مقام صهیونیست: ایران در حال تثبیت معادله جدیدی است

یک مقام مسئول در رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایران با حمله موشکی در واکنش به بمباران بیروت، در پی تثبیت معادله جدیدی است.