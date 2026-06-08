پاسخ جهانی به حملات موشکی دیشب؛ ایران، کار لعنتی را تمام کن!

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات موشکی شب گذشته ایران علیه مواضع رژیم صهیونیستی در پاسخ به تجاوز این رژیم به لبنان، باعث شد شبکه‌های اجتماعی و به ویژه پلتفرم ایکس شاهد حجم انبوهی از واکنش‌های شادی، تحلیل‌های راهبردی و میم‌های طنز سیاسی باشد. برخی از مهم‌ترین واکنش‌های افکار عمومی جهان در فصای مجازی را با هم مرور می‌کنیم:

سفارت ایران در غنا، تصویر ساخته هوش مصنوعی را منتشر کرد که در آن دشمنی همزمان ترامپ با لبنان و ایران موجب ایجاد نور محبت بین آن دو می‌گردد. اکانت سفارت ایران ذیل این ویدیو، متن جالبی را نیز منتشر کرد: «ممکن است کسی را که با او خندیده‌اید فراموش کنید، اما هرگز کسی را که با او گریه کرده‌اید فراموش نمی‌کنید. -جبران خلیل جبران-

هر کسی که سعی در جدا کردن ایران و لبنان دارد، به خاک تبدیل می‌شود.»

سفارت ایران در آفریقای جنوبی نیز با انتشار تصاویری از اصابت‌ موشک‌های ایرانی به اراضی اشغالی به کنایه نوشت: شما که گفتید همه موشک‌ها رهگیری می‌شوند. این حساب در توییتی دیگر نوشت: نقض مکرر آتش‌بس بدون پاسخ نخواهد ماند. ما هشدار دادیم.

حملات شب گذشته ایران موجی از خوشحالی بین کاربران خارجی را نیز در پی داشت به عنوان مثال حساب پرمخاطبی در توییتر با انتشار تصویر زیر نوشت: وضعیت جهان وقتی ایران به اسرائیل موشک پرتاب میکند.

کریگ موری، مورخ روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اسکاتلندی نیز نوشت: من از اینکه ایران بالاخره به اسرائیل پاسخ داد، آسوده خاطر هستم. مصونیتی که اسرائیل دائماً آتش‌بس را در لبنان و غزه نقض می‌کند، باید پایان یابد. ایران برای تمام بشریت در برابر برتری‌طلبان صهیونیست ایستاده است.

یک کاربر دیگر ایکس نیز با انتشار میم بالا نوشت: واکنش جهان وقتی ایران به اسراییل موشک پرتاب می‌کند.

اتان لوینز، روزنامه‌نگار مستقل آمریکایی نیز فیلمی از شادی و شعارهای مردم ایران همزمان با آغاز حملات منتشر کرد و نوشت: ایرانی‌ها در خیابان‌ها همزمان با پرواز موشک به سمت اسرائیل در آسمان جشن می‌گیرند. شروع می‌کنیم...

کاربر دیگری نیز به زبان طنز نوشت: ترامپ خواهان توافق است، اسرائیل خواهان جنگ، و به نظر می‌رسد ایران با هر دو موافق است.

کاربر دیگری با انتشار تصویری کامپیوتری از رهبر انقلاب که با دستشان پهپادی را به سمت دشمن میفرستند نوشت: ایران، کار لعنتی را تمام کن.

جکسون هینکل، تحلیلگر سیاسی آمریکایی نیز در لحظات آغازین حمله پرچم جمهوری اسلامی ایران را منتشر کرد و نوشت: زنده باد ایران! وی دقایقی بعد فیلمی از اصابت موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی منتشر کرد و نوشت: شمال اسرائیل دوباره در حال سوختن است، به لطف ایران. وی همچنین تصاویر یکی از موشک‌های ایرانی و متن روی آن را منتشر کرد و نوشت: ایران یکی از موشک‌های امشب را به «رهایی جهان از مردم فاسد جزیره اپستین. رهایی جهان از فساد و ربا. درست در مسیر عیسی و موسی» اختصاص داد.

کاربر دیگری نیز با انتشار میم از سریال بریکینگ بد به کنایه نوشت: ترامپ در حال تماشای شلیک موشک‌های ایران به سمت اسرائیل پس از آماده شدن برای اعلام توافق در روز دوشنبه. این میم با استفاده از تصویر معروف و دیدنی شخصیت «والتر وایت» (با بازی برایان کرانستون) در این سریال ساخته شده که با چهره‌ای کاملاً بهت‌زده، خیره و شوکه‌شده به صفحه گوشی خود نگاه می‌کند و درماندگی دستگاه دیپلماتیک آمریکا را به تصویر می‌کشد.

کیم دات کام کارآفرین مطرح آلمانی نیز با انتشار میم ویدیویی دیگری نوشت: ایران متوجه شده که تمام دنیا مشکلی با بمباران اسرائیل توسط آنها ندارد.

خانم پزشکی به نام رحمت العدوان در انگلیس نیز توییت کرد: ایران در حال حاضر در حال حمله به منفورترین نهاد نسل‌کش در تاریخ بشر است: «اسرائیل». ایران به «اسرائیل» هشدار داد که امروز بیروت، پایتخت لبنان، را بمباران نکند. آنها گوش نکردند. به این می‌گویند پیامد. خدا بزرگ است.

آلون میزراهی، یهودی عرب ضد صهیونیست نوشت: امشب، در غرب آسیا، «آزادی عملیات» (بخوانید: کشتار) اسرائیل در لبنان به پایان رسید. ایران با موشک‌های خود به آن پایان داد و به وعده خود عمل کرد. بشریت به ایران مدیون قدردانی و تحسین بسیار زیادی است.

رانیا خالک، روزنامه‌نگار و مجری برنامه دیسپچز در بی‌تی نیوزروم نیز نوشت: ایران در دفاع از لبنان، اسرائیل را بمباران می‌کند، در حالی که ایالات متحده، اسرائیل را برای بمباران و اشغال لبنان مسلح می‌کند. اما حدس بزنید دولت لبنان با چه کسی متحد است...

کاربری به نام امیر امینی نیز اینطور توییت کرد: به دوران بازیگری ایران به عنوان یک بازیگر جهانی خوش آمدید. برای اولین بار در بیش از ۳۰۰ سال، ایران به طور پیشگیرانه برای محافظت از متحدان، منافع ملی و توقف جنایات جاری علیه بشریت اقدام کرده است.

آمیت سگال، تحلیلگر ارشد سیاسی N12News نیز در پستی به ترامپ کنایه زده و نوشته: ترامپ در اولین بیانیه خود پس از حملات ایران به اسرائیل: به ایران می‌گویم - شما به اندازه کافی شلیک کرده‌اید، دیگر بس است. حالا به میز مذاکره برگردید. به نظر می‌رسد که یک رئیس جمهور دیگر ایالات متحده به تجاوز ایران با «نکن» پاسخ داده است!