به گزارش خبرگزاری مهر، علی صفری مشاور سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد که پاسخ موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران پس از بیش از یک ماه خویشتنداری در برابر نقض آتش‌بس و ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی انجام شده است.

علی صفری با اشاره به تحولات منطقه گفت: لبنان بخشی اساسی از توافق آتش‌بس بوده و این توافق باید همزمان در ایران و لبنان اجرا می‌شد، اما رژیم صهیونیستی با ادامه حملات خود به جنوب لبنان و تهدید ضاحیه جنوبی بیروت این توافق را نقض کرد.

وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدامات، حمله‌ای دفاعی علیه رژیم صهیونیستی انجام دادند. به گفته صفری، تجاوزات این رژیم در هفته‌های اخیر از خطوط قرمز عبور کرده و به ارتکاب جنایت‌هایی در لبنان منجر شده است.

این مقام وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به نقش آمریکا در تحولات منطقه اظهار کرد: شواهد نشان می‌دهد واشنگتن با سکوت خود در برابر اقدامات رژیم صهیونیستی و حتی با دادن «چراغ سبز»، زمینه ادامه این حملات را فراهم کرده است.

صفری با بیان اینکه ایران تحولات میدانی را به دقت رصد می‌کند، تأکید کرد: اگر آمریکا در مذاکرات جدی است باید تجاوزات علیه لبنان و اقدامات خصمانه علیه ایران متوقف شود.

وی افزود: تجربه گذشته باعث شده تهران نسبت به مواضع آمریکا با بدبینی نگاه کند.

وی همچنین تصریح کرد که ایران برای همه سناریوهای احتمالی، چه ادامه درگیری و چه پیشبرد مسیر دیپلماتیک، آمادگی دارد.

صفری در پایان با تأکید بر حمایت ایران از لبنان گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز لبنان، مقاومت و ملت این کشور را تنها نخواهد گذاشت و این سیاست بر اساس رهنمودهای رهبر انقلاب دنبال می‌شود.