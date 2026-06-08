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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۵۵

فرماندار قروه: صداهای بامدادی ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی بود

فرماندار قروه: صداهای بامدادی ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی بود

قروه- فرماندار قروه با اشاره به شنیده شدن چند صدای انفجار بامداد دوشنبه در این شهرستان گفت: این صداها ناشی از فعال شدن سامانه‌های پدافندی بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

مرتضی جوانمردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پی شنیده شدن سه صدای انفجار بامداد امروز دوشنبه در شهرستان قروه، درباره علت این صداها توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه صداهای شنیده شده ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی بوده است، اظهار کرد: شرایط در شهرستان کاملاً عادی است و هیچ‌گونه تهدید یا خطری متوجه شهروندان نیست.

فرماندار قروه با تأکید بر حفظ آرامش عمومی افزود: مردم به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت شهرستان عادی بوده و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6853650

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