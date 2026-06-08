مرتضی جوانمردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پی شنیده شدن سه صدای انفجار بامداد امروز دوشنبه در شهرستان قروه، درباره علت این صداها توضیحاتی ارائه کرد.

وی با بیان اینکه صداهای شنیده شده ناشی از فعالیت سامانه‌های پدافندی بوده است، اظهار کرد: شرایط در شهرستان کاملاً عادی است و هیچ‌گونه تهدید یا خطری متوجه شهروندان نیست.

فرماندار قروه با تأکید بر حفظ آرامش عمومی افزود: مردم به شایعات و اخبار غیررسمی توجه نکنند و اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وضعیت شهرستان عادی بوده و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.