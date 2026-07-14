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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۳

تکذیب شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند در یاسوج

تکذیب شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند در یاسوج

یاسوج- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: هیچ‌گونه صدای انفجار یا فعالیت پدافندی در شهر یاسوج رخ نداده است.

فتاح محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، شایعات منتشر شده درباره شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافندی در شهر یاسوج را تکذیب کرد.

وی اظهار کرد: هیچ‌گونه صدای انفجار یا فعالیت پدافند در یاسوج رخ نداده و اخبار منتشر شده در این خصوص صحت ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.

وی تأکید کرد: در صورت وقوع هرگونه رویداد مهم، اطلاع‌رسانی لازم از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6888340

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