امام جمعه بوشهر: توسعه سلامت در بوشهر متناسب با شتاب صنعتی شدن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری چهارشنبه شب در نشست جمع‌بندی سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان بوشهر، با خیرمقدم به وزیر بهداشت و هیئت همراه و قدردانی از استاندار بوشهر و مجموعه مدیران و کارکنان حوزه سلامت، اظهار کرد: حوزه سلامت در منظومه حکمرانی کشور یکی از ارکان اساسی توسعه است و علاوه بر نقش زیربنایی، یکی از مؤلفه‌های تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی افزود: امروز دانش‌بنیان شدن خدمات سلامت، توسعه فناوری‌های پزشکی و تولید دارو، از شاخص‌های مهم قدرت و ثروت در جهان محسوب می‌شود و از این رو توجه به حوزه سلامت، نگاهی راهبردی و آینده‌نگر است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به شرایط خاص این استان گفت: بوشهر به دلیل موقعیت ساحلی، استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و همچنین چشم‌انداز تبدیل شدن به قطب انرژی کشور تا افق ۱۴۱۵، نیازمند نگاه ویژه در حوزه سلامت است تا میان توسعه صنعتی و حفظ سلامت مردم توازن برقرار شود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه سرانه تخت بیمارستانی استان با استانداردهای مطلوب فاصله دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی استان حدود ۱.۲ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت است، در حالی که این شاخص باید به ۱.۸ تخت برسد و این موضوع ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی را دوچندان می‌کند.

وی بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه خدمات درمانی تأکید کرد و افزود: حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در احداث بیمارستان‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی، واگذاری زمین، ارائه تسهیلات و ایجاد مشوق‌های لازم می‌تواند بخشی از نیازهای استان را برطرف کند.

صفایی بوشهری با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت در استان اظهار داشت: بسیاری از این طرح‌ها پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد دارند و با تأمین اعتبارات مورد نیاز می‌توان در مدت کوتاهی آنها را تکمیل و به چرخه خدمت‌رسانی اضافه کرد.

وی اقتصاد دریامحور را یکی از ظرفیت‌های مهم استان دانست و گفت: بخشی از این اقتصاد به حوزه سلامت مربوط می‌شود و بوشهر ظرفیت مناسبی برای توسعه داروهای دریامحور، رادیوداروها، دریادرمانی و گردشگری سلامت دارد که تاکنون آن‌گونه که باید از این ظرفیت استفاده نشده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر و پیش‌بینی شهرک سلامت، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با تولید داروهای دریامحور و توسعه صنایع سلامت‌محور شد و افزود: این اقدامات می‌تواند علاوه بر ارتقای خدمات درمانی، در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه گردشگری سلامت نیز نقش‌آفرین باشد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای راه‌اندازی مرکز تولید رادیودارو در بوشهر گفت: با توجه به ظرفیت‌های هسته‌ای استان و مصوبات معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، انتظار می‌رود حمایت‌های لازم برای اجرای این طرح راهبردی صورت گیرد.



صفایی بوشهری در پایان به ظرفیت صنایع بزرگ مستقر در استان اشاره کرد و افزود: صنایع می‌توانند از طریق اجرای پیوست‌های سلامت و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های درمانی، نقش مؤثری در رفع کمبودهای حوزه بهداشت و درمان ایفا کنند و از ظرفیت‌های قانونی موجود نیز در این زمینه بهره‌مند شوند.