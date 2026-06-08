انتشار ۵۳ هزار تن CO2 در پی حمله به انبار نفت کرج

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی محمدپور، صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته محیط زیست با تشریح عملکرد حوزه محیط زیست انسانی استان البرز اظهار کرد: یکی از مهمترین وظایف اداره کل حفاظت محیط زیست، پایش مستمر واحدهای صنعتی است و با توجه به صنعتی بودن استان البرز، مسئولیت سنگینی در این حوزه بر عهده داریم.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۴ هزار و ۴۸ مورد پایش از واحدهای صنعتی استان انجام شد که از این تعداد، ۳ هزار و ۶۰۴ مورد نیازمند نمونهبرداری در بخشهای مختلف آب، فاضلاب، هوا و پسماند بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز بیان کرد: نتایج این پایشها منجر به صدور ۳۷۵ مورد اخطاریه زیستمحیطی شد و در مواردی که واحدهای آلاینده پس از دریافت اخطار و فرصت کافی برای رفع مشکلات اقدام مؤثری انجام ندهند، از ابزارهای قانونی از جمله عوارض آلایندگی یا مالیات سبز موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده استفاده میشود.
۵۷ واحد صنعتی در فهرست عوارض آلایندگی بهار
محمدپور با اشاره به وضعیت صنایع مشمول عوارض آلایندگی گفت: در فصل بهار ۵۷ واحد صنعتی، در تابستان ۵۳ واحد و در پاییز ۴۱ واحد در فهرست صنایع مشمول عوارض آلایندگی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: فهرست مربوط به فصل زمستان هنوز نهایی نشده است و به دلیل شرایط ویژه پایان سال، فرصت بیشتری به واحدها برای رفع آلایندگی و ارائه مستندات داده شده است.
۹۶ نمونهبرداری از رودخانههای کرج و طالقان
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه منابع آبی عنوان کرد: در سال جاری ۹۶ مورد نمونهبرداری از رودخانههای کرج و طالقان انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر پایشهای میدانی، ایستگاه سنجش آنلاین نیز بر روی رودخانه کرج فعال است و به صورت مستمر وضعیت کیفی آب را رصد میکند.
محمدپور همچنین از انجام ۶۴ مورد نمونهبرداری از منابع آب زیرزمینی خبر داد و گفت: این اقدام در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب و جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است.
۱۱۸ مورد صحهگذاری دستگاههای بیخطرساز بیمارستانی
وی در ادامه با اشاره به نظارت بر مراکز درمانی اظهار کرد: طی سال جاری ۱۱۸ مورد صحهگذاری دستگاههای بیخطرساز پسماندهای بیمارستانی و مراکز درمانی انجام شده است.
محمدپور با تأکید بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در استان البرز گفت: طی چهار سال گذشته ۸۷ مجوز برای احداث نیروگاههای خورشیدی صادر شده است.
وی افزود: بهزودی یک مجوز جدید نیز صادر خواهد شد که به تنهایی ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی را در استان فراهم میکند و میتواند گام مهمی در توسعه زیرساختهای انرژی پاک باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به وظایف قانونی این اداره در صدور مجوزهای استقرار صنایع گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون هوای پاک، تمامی دستگاههای صادرکننده مجوزهای تولیدی موظف به استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست هستند.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد یک هزار و ۲۸۷ استعلام زیستمحیطی در استان بررسی و پاسخ داده شد که از این تعداد، ۸۷۳ مورد مربوط به درخواست احداث واحدهای جدید و ۳۱۵ مورد مربوط به بهرهبرداری واحدهای تولیدی بوده است.
محمدپور خاطرنشان کرد: میانگین موافقت با درخواستها بین ۹۱ تا ۹۲ درصد بوده و حدود ۸ درصد از استعلامها نیز به دلیل مغایرت با ضوابط زیستمحیطی با پاسخ منفی مواجه شدهاند.
وی با اشاره به وضعیت کیفیت هوای استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۶ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در استان البرز فعال است که ۱۱ ایستگاه در اختیار اداره کل حفاظت محیط زیست، سه ایستگاه متعلق به شهرداری کرج، یک ایستگاه متعلق به شرکت ماموت و یک ایستگاه در اختیار دانشگاه علوم پزشکی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز افزود: به زودی ایستگاه سنجش آلودگی هوای شرکت سیمان آبیک نیز به شبکه پایش استان اضافه خواهد شد.
وی با بیان اینکه کیفیت هوای استان در سال جاری وضعیت مطلوبی داشته است، گفت: بر اساس دادههای ثبت شده، ۷۵ روز هوای پاک و قابل قبول در استان به ثبت رسیده و تنها سه روز هوای ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است که در مقایسه با سالهای گذشته آمار بسیار مطلوبی محسوب میشود.
انتشار ۵۳ هزار تن دیاکسید کربن در حادثه انبار نفت
محمدپور در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج بررسیهای زیستمحیطی حادثه حمله به انبار نفت اشاره کرد و گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه، پایشهای تخصصی در حوزه هوا، خاک و منابع آب انجام و گزارش آن به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال شد.
وی افزود: بر اساس نتایج اعلامی سازمان حفاظت محیط زیست، در این حادثه حدود ۵۳ هزار تن گاز دیاکسید کربن (CO2) و ۲۲۰ تن ترکیبات آروماتیک منتشر شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز تصریح کرد: اگرچه حجم ترکیبات آروماتیک منتشر شده نسبت به دیاکسید کربن کمتر است، اما آثار و پیامدهای زیستمحیطی و بهداشتی آن به مراتب خطرناکتر بوده و ناشی از سوختن فرآوردههای فسیلی موجود در انبار نفت است.
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