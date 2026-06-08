به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تولید محتوای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در آستانه آغاز برنامه‌ریزی‌های محتوایی ماه مبارک رمضان ۱۴۰۵، فراخوانی را برای بهره‌گیری از نظرات اساتید و اندیشمندان قرآنی منتشر کرد. این فراخوان با هدف هم‌اندیشی درباره محورهای محتوایی، انتخاب آیات راهبردی و تبیین رویکردهای قرآنی متناسب با شرایط روز جامعه اسلامی منتشر شده است.

در متن این فراخوان آمده است که نهضت «زندگی با آیه‌ها» طی سال‌های گذشته تلاش کرده است با انتخاب آیات کلیدی از سی جزء قرآن کریم، زمینه پیوند عمیق‌تر جامعه با مفاهیم راهبردی و کاربردی قرآن را فراهم کند. بر همین اساس، در نخستین سال اجرای این طرح، محور «نگاهی نو به زندگی» با الهام از کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» مورد توجه قرار گرفت و در سال دوم، موضوع «سبک زندگی در روابط اجتماعی» با عنوان «امت پیروز» مبنای انتخاب آیات قرار گرفت.

در سومین دوره نیز با توجه به تحولات اجتماعی و بین‌المللی، «سبک زندگی مؤمنانه در میدان مبارزه» با عنوان «امت قوی» به عنوان محور اصلی گزینش آیات انتخاب شد.

مرکز تولید محتوای نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها» در تشریح رویکرد پیشنهادی برای رمضان ۱۴۰۵ اعلام کرده است که با توجه به شرایط جدید کشور، رشادت‌های رزمندگان، حماسه‌آفرینی مردم و شکل‌گیری افق‌های تازه پیش روی ایران اسلامی، آیات پیشنهادی با نگاهی متناسب با این شرایط و در راستای تبیین اقتدار، مقاومت و آینده‌سازی انتخاب شده‌اند.

در بخش دیگری از این فراخوان با تأکید بر ضرورت «جهاد تبیین» به عنوان یکی از نیازهای قطعی جامعه امروز، بر اهمیت دقت، هوشمندی و تناسب پیام‌های قرآنی با نیازهای مخاطبان تأکید شده است. همچنین با استناد به بخشی از پیام رهبر شهید انقلاب اسلامی به نشست «افق تحول رسانه ملی» در دی‌ماه ۱۴۰۳، نقش روایت‌گری صحیح و انتقال مؤثر پیام در تحقق پیروزی‌های فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

بر این اساس از اساتید و صاحب‌نظران قرآنی خواسته شده است دیدگاه‌های خود را درباره خط محتوایی، کلیدواژه‌های اصلی و نوع نگاه به زندگی قرآنی در شرایط کنونی ارائه کنند، نظرات خود را درباره آیات پیشنهادی اعلام کرده و در صورت لزوم، آیات دیگری را برای بررسی و استفاده در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۵ پیشنهاد دهند.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پرسشنامه الکترونیکی طراحی‌شده برای این منظور به نشانی formafzar.com/form/gfev3 نظرات و پیشنهادهای خود را تا ۲۵ خردادماه ۱۴۰۵ ثبت کنند.