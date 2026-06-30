به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه طرح ملی «زندگی با آیهها» از تمامی سفیران و فعالان قرآنی که در ماه مبارک رمضان سال گذشته از کتابهای این طرح استفاده کردهاند، خواست با ثبت دیدگاهها و پیشنهادهای خود، در فرآیند ارزیابی و بهبود محتوای این آثار مشارکت کنند.
بر اساس این فراخوان، نتایج این نظرسنجی در برنامهریزی برای ارتقای کیفیت کتابها و تولیدات آینده طرح «زندگی با آیهها» مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
این نظرسنجی برای ۱۵ عنوان از کتابهای منتشرشده در قالب طرح «زندگی با آیهها» شامل «زندگی با آیهها؛ دفتر سوم»، «ایستاده تا اوج»، «هنر ایستادگی»، «قهرمانان زندگی»، «آغوش آیهها»، «سرّ نصرت»، «شهادت آیهها ۲ و ۳»، «ستارههای زمین ۲»، «پلههای آسمان»، «بر مدار مقاومت»، «ملت سربلند»، «منتظر واقعی»، «طلاش کن» و «رهبر شهید» بهصورت مجزا طراحی شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به پیوندهای اختصاصی هر کتاب، در کانال ایتای طرح ملی زندگی با آیهها دیدگاهها و پیشنهادهای خود را ثبت کنند.
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