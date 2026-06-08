توقف نیسان حامل محموله ۲۰ میلیاردی قاچاق در نطنز

سرهنگ مهدی حاجی‌بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های تشدید مقابله با قاچاق کالا و ارز و حمایت از تولید داخلی، مأموران انتظامی شهرستان نطنز حین کنترل و رصد هوشمندانه خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی و در بازرسی دقیق از این خودرو، ۲۰ دستگاه تصفیه آب خارجی را که فاقد هرگونه مدارک مثبت گمرکی و برگه ثبت در سامانه‌های قانونی بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نطنز با اشاره به ارزش ریالی این محموله تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش این تجهیزات قاچاق را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که مستقیماً به اقتصاد کشور و چرخه تولید داخلی ضربه وارد می‌کرد.

سرهنگ حاجی‌بابایی خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی به تخلف، به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی گردید.

وی با تأکید بر استمرار طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت اقتصادی غیرمجاز و انتقال کالای قاچاق، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.