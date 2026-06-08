به گزارش خبرگزاری مهر، عطا حسن‌پور در سخنانی از برگزاری رزمایش فرهنگی و هنری «میدان هنر» به مناسبت یکصدمین روز حماسه ملی خبر داد و اظهار داشت: این رویداد با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف و مشارکت دستگاه‌های فرهنگی استان در محله گلدشت شرقی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان، سازمان بسیج هنرمندان استان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود و هنرمندان رشته‌های مختلف از جمله صنایع‌دستی، هنرهای تجسمی و سایر حوزه‌های هنری در آن حضور خواهند داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: رزمایش فرهنگی - هنری «میدان هنر» روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه از ساعت ۱۸ تا ۲۳ در محل تجمعات مردمی محله گلدشت شرقی، خیابان چهارباغ خرم‌آباد برگزار خواهد شد.

حسن‌پور با تأکید بر اهمیت نقش هنرمندان در تقویت نشاط اجتماعی و ترویج فرهنگ و هنر، گفت: در این برنامه، هنرمندان با اجرای آثار و فعالیت‌های متنوع، بخشی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان را به نمایش خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه تعامل بیشتر هنرمندان با مردم، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان و تقویت مشارکت اجتماعی در فعالیت‌های فرهنگی و هنری را فراهم می‌کند.