به گزارش خبرنگار مهر، اسلام رضایی ظهر دوشنبه در حاشیه رونمایی از نخستین اتوبوس حمل و نقل معلولان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلب رضایت و رفاه معلولان از مهم‌ترین اهداف سازمان حمل‌ونقل شهرداری یاسوج است و در این زمینه دغدغه‌های متعددی داشتیم.

وی افزود: با استفاده از منابع حاصل از اوراق مشارکت اسلامی، موفق شدیم چند دستگاه اتوبوس و ون مناسب‌سازی‌شده برای معلولان را تأمین کنیم که نخستین سرویس این ناوگان امروز به بهره‌برداری رسید.

مدیر سازمان حمل‌ونقل شهرداری یاسوج بیان کرد: این اتوبوس‌ها با امکانات ویژه برای تردد آسان معلولان طراحی شده‌اند و از این پس در خدمت شهروندان دارای معلولیت خواهند بود.

رضایی با اشاره به برنامه‌های آتی این سازمان گفت: در آینده نیز طرح‌ها و برنامه‌های بهتری برای ارتقای خدمات‌رسانی به معلولان و فرزندان عزیز این قشر اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: خدمات حمل‌ونقل این ناوگان برای معلولان و خانواده‌های آنان به صورت رایگان ارائه می‌شود تا بخشی از دغدغه‌های تردد این عزیزان کاهش یابد.