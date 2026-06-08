به گزارش خبرنگار مهر، اسلام رضایی ظهر دوشنبه در حاشیه رونمایی از نخستین اتوبوس حمل و نقل معلولان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلب رضایت و رفاه معلولان از مهمترین اهداف سازمان حملونقل شهرداری یاسوج است و در این زمینه دغدغههای متعددی داشتیم.
وی افزود: با استفاده از منابع حاصل از اوراق مشارکت اسلامی، موفق شدیم چند دستگاه اتوبوس و ون مناسبسازیشده برای معلولان را تأمین کنیم که نخستین سرویس این ناوگان امروز به بهرهبرداری رسید.
مدیر سازمان حملونقل شهرداری یاسوج بیان کرد: این اتوبوسها با امکانات ویژه برای تردد آسان معلولان طراحی شدهاند و از این پس در خدمت شهروندان دارای معلولیت خواهند بود.
رضایی با اشاره به برنامههای آتی این سازمان گفت: در آینده نیز طرحها و برنامههای بهتری برای ارتقای خدماترسانی به معلولان و فرزندان عزیز این قشر اجرا خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: خدمات حملونقل این ناوگان برای معلولان و خانوادههای آنان به صورت رایگان ارائه میشود تا بخشی از دغدغههای تردد این عزیزان کاهش یابد.
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