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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹

ورود نخستین اتوبوس ویژه معلولان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی یاسوج

ورود نخستین اتوبوس ویژه معلولان به ناوگان حمل‌ونقل عمومی یاسوج

یاسوج- مدیر سازمان حمل‌ونقل شهرداری یاسوج از بهره‌برداری نخستین اتوبوس مناسب‌سازی‌شده ویژه معلولان در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام رضایی ظهر دوشنبه در حاشیه رونمایی از نخستین اتوبوس حمل و نقل معلولان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: جلب رضایت و رفاه معلولان از مهم‌ترین اهداف سازمان حمل‌ونقل شهرداری یاسوج است و در این زمینه دغدغه‌های متعددی داشتیم.

وی افزود: با استفاده از منابع حاصل از اوراق مشارکت اسلامی، موفق شدیم چند دستگاه اتوبوس و ون مناسب‌سازی‌شده برای معلولان را تأمین کنیم که نخستین سرویس این ناوگان امروز به بهره‌برداری رسید.

مدیر سازمان حمل‌ونقل شهرداری یاسوج بیان کرد: این اتوبوس‌ها با امکانات ویژه برای تردد آسان معلولان طراحی شده‌اند و از این پس در خدمت شهروندان دارای معلولیت خواهند بود.

رضایی با اشاره به برنامه‌های آتی این سازمان گفت: در آینده نیز طرح‌ها و برنامه‌های بهتری برای ارتقای خدمات‌رسانی به معلولان و فرزندان عزیز این قشر اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: خدمات حمل‌ونقل این ناوگان برای معلولان و خانواده‌های آنان به صورت رایگان ارائه می‌شود تا بخشی از دغدغه‌های تردد این عزیزان کاهش یابد.

کد مطلب 6853796

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