به گزارش خبرنگار مهر،عبدالمطهر محمدخانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: از دهم اسفندماه تصمیم گرفته شد خدمات مترو و اتوبوس به‌صورت رایگان در اختیار شهروندان قرار گیرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور اقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برگزار شد، موضوع تداوم این سیاست مورد بررسی قرار گرفت و با استقبال دولت همراه بود.

پیشنهاد شهرداری به دولت برای تداوم طرح

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: بر اساس توافق صورت‌گرفته، علیرضا زاکانی شهردار تهران طرحی را برای تداوم این سیاست در هیئت دولت ارائه خواهد کرد تا با همکاری دولت، امکان استمرار آن در شرایط عادی نیز فراهم شود.

وی تصریح کرد: دولت نیز آمادگی خود را برای همکاری در این زمینه اعلام کرده و جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نفت برگزار شده است.

صرفه‌جویی در مصرف سوخت، هزینه‌ها را جبران می‌کند

محمدخانی با اشاره به نتایج مطالعات کارشناسی گفت: براساس محاسبات انجام‌شده، اگر رایگان شدن حمل‌ونقل عمومی تنها ۱۰ درصد به افزایش استفاده شهروندان از مترو و اتوبوس منجر شود، صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش واردات بنزین می‌تواند کل هزینه اجرای این طرح را پوشش دهد.

وی افزود: هم‌اکنون تنها حدود سه درصد هزینه واقعی اتوبوسرانی و حدود شش درصد هزینه مترو از طریق دریافت بلیت از شهروندان تأمین می‌شود و بخش عمده هزینه‌ها پیش از این نیز از محل منابع عمومی پرداخت می‌شد.

تدوین مدل مشترک شهرداری و دولت

سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: با توجه به جلسات کارشناسی برگزارشده میان شهرداری، دولت و وزارت نفت، در حال رسیدن به یک مدل اجرایی مشترک برای تأمین منابع این طرح هستیم و امیدواریم با همکاری دولت، امکان تداوم آن در بلندمدت فراهم شود.

توسعه پارکینگ‌پناهگاه‌ها در دستور کار شهرداری

محمدخانی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های شهرداری در حوزه پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: رویکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر، ایجاد و تجهیز پارکینگ‌هایی بوده است که در شرایط خاص بتوانند کارکرد پناهگاهی نیز داشته باشند.

وی افزود: یکی از این پروژه‌ها در منطقه ۱۰ تهران اجرا و تکمیل شده و پروژه‌های مشابه دیگری نیز در نقاط مختلف شهر در حال مطالعه و اجراست.

محمدخانی گفت: پارکینگ‌های زیرسطحی برای استفاده به عنوان پناهگاه آماده می‌شوند.

پیش‌بینی زیرساخت‌های پدافندی در طرح تفصیلی زیرزمینی تهران

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به تدوین طرح تفصیلی زیرزمینی شهر تهران اظهار کرد: این طرح که به‌تازگی مراحل مطالعاتی آن انجام شده، با رویکردی نوین به توسعه فضاهای زیرزمینی، افزایش تاب‌آوری شهری و تقویت زیرساخت‌های پدافندی تدوین شده است.

وی گفت: در این طرح، امکاناتی نظیر سیستم‌های تهویه، فضاهای خدماتی، امکانات بهداشتی و سایر نیازهای ضروری برای استفاده در شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

استفاده از ظرفیت مجتمع‌های اداری و تجاری

محمدخانی خاطرنشان کرد: علاوه بر پروژه‌های شهرداری، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و سازمان پدافند غیرعامل، ظرفیت برخی مجتمع‌های اداری، تجاری و پارکینگ‌های بزرگ نیز برای استفاده در شرایط اضطراری مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: جزئیات مربوط به برنامه‌های پدافند غیرعامل و زیرساخت‌های مرتبط در زمان مناسب از سوی دستگاه‌های مسئول اطلاع‌رسانی خواهد شد.