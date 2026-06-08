ایران اسلامی در جایگاهی متمایز و مقتدرانه به لحاظ امنیتی ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در چهل و نهمین کمیسیون عملیات فراجا که در استان هرمزگان برگزار شد، تأکید کرد: ایران اسلامی امروز در جایگاهی متمایز و مقتدرانه قرار دارد و بازدارندگی آن، تضمینکننده امنیت ملی است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در این نشست با اشاره به تحولات بنیادین در عرصه قدرت، اظهار داشت: ایران اسلامی امروز از منظر توانمندیهای نظامی، ظرفیتهای عملیاتی و پیچیدگیهای تاکتیکی، جهشی خیرهکننده نسبت به سالهای گذشته داشته و در جایگاهی متمایز و قدرتمند ایستاده است.
وی با ستایش از هوشمندی ملت، حضور مقتدرانه مردم در عرصههای دفاعی را «معجزهای الهی» دانست و افزود: استواری و ایستادگی قاطع ملت در برابر تهاجم دشمن، هدیهای الهی از جانب خداوند متعال است که همافزایی میان ملت و نیروهای مسلح را در بالاترین سطح قرار داده است.
سردار رضایی با تأکید بر جایگاه نظام انتظامی در ساختار دفاعی کشور، تصریح کرد: امروز نیروهای انتظامی، رکن اصلی و بخشی جداییناپذیر از بدنه نیروهای مقاومت هستند. ما در سناریوهای احتمالی جنگهای شهری، با اقتدار کامل در برابر هرگونه تهدید ایستادگی کرده و پایداری امنیت در هستههای جمعیتی و شهرها را تضمین خواهیم کرد.
وی همچنین با بازخوانی مفهوم خدمت به ملت، خاطرنشان کرد: خدمترسانی به مردم، توفیقی الهی و جایگاهی والا است که نباید از آن غفلت کرد؛ وظیفه ما، ارتقای مستمر سطح خدمترسانی و پاسداشت این امانت است، وی در همین راستا بر اهمیت دوچندان انضباط ساختاری در نیروهای مسلح، هم در ابعاد مادی و هم در تعالی معنوی تأکید کرد و اجرای وظایف تحت هدایت و فرماندهی مقام معظم رهبری را از بزرگترین توفیقهای خدمتگزاران دانست.
سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اهمیت دوچندان صیانت از منابع و کالاهای مورد نیاز مردم در شرایط کنونی، افزود: جلوگیری از خروج غیرقانونی اقلام اساسی و کالاهای راهبردی، مقابله با احتکار، گرانفروشی و اخلال در روند تأمین و توزیع کالا، از وظایف حیاتی نیروهای انتظامی است و پلیس و دستگاه قضایی با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی دقیق و توانمندیهای عملیاتی، با قاطعیت تمام با جرایم اقتصادی و قاچاق برخورد خواهند کرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای طرح پیشگیرانه مقابله با سرقت و طرح امنیت محلهمحور، این دو برنامه را از اولویتهای مهم انتظامی فراجا برشمرد و بیان داشت: اجرای هدفمند این طرحها، نقش مؤثری در ارتقای احساس امنیت عمومی، کاهش جرایم و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد داشت.
این مقام ارشد انتظامی با بیان جدیترین اولویتهای دستگاه انتظامی، تصریح کرد: در تمامی سناریوها و شرایط، صیانت از امنیت و حفظ ثبات کشور، خط قرمز ماست و در این مسیر، هیچگونه مماشاتی پذیرفته نخواهد بود.
سردار رضایی در پایان ضمن جمع بندی نتایج ارزیابی عملکرد فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان هرمزگان با قدردانی از عملکرد فرماندهی انتظامی و مرزبانی استان در تأمین نظم و امنیت در جریان جنگ رمضان، تلاشها و مجاهدتهای صورتگرفته را شایسته تقدیر دانست و بر استمرار این رویکرد در مسیر صیانت از امنیت عمومی و آرامش جامعه تأکید کرد.
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