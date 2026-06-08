به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با سرمایه گذارات‌حمایت از تولید، صنعت و گردشگری را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی استان برشمرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: مازندران از توانمندی‌های کم‌نظیر و ارزشمندی برای جذب سرمایه‌گذاری برخوردار است و دستگاه قضایی استان در راستای تحقق رشد و شکوفایی اقتصادی، از سرمایه‌گذارانی که دارای اهلیت و صلاحیت لازم بوده و در مسیر توسعه استان گام برمی‌دارند، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: با حمایت اصولی و قانونی از سرمایه‌گذاران، باید زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف فراهم شود تا فعالان اقتصادی در فضایی امن و مطمئن بتوانند در مسیر تقویت تولید ملی، توسعه فناوری، رونق گردشگری و افزایش صادرات نقش‌آفرینی کنند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران همچنین تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در استان علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی، موجب کاهش وابستگی به واردات و تقویت توان تولید داخلی خواهد شد.

پوریانی در ادامه با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دستگاه قضایی استان مازندران از هیچ تلاشی برای حمایت از مجموعه‌هایی که در تأمین نیازهای کشور و استان نقش‌آفرین هستند، دریغ نخواهد کرد و در چارچوب قوانین، پشتیبانی لازم را برای رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های تولیدی و صنعتی به عمل خواهد آورد.