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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۲

هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن

هشدار دادستانی کل کشور درباره انتشار تصاویر محل اصابت پرتابه‌های دشمن

دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به محل اصابت پرتابه‌های دشمن که به تکمیل اطلاعات مورد نیاز دشمن منجر شود، جرم محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادستانی کل کشور با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از محل اصابت پرتابه‌های دشمن که موجب تکمیل پازل اطلاعاتی دشمن شود، مصداق جرم بوده و با عاملان انتشار این‌گونه محتواها برخورد قاطع قانونی صورت خواهد گرفت.

دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از رویکرد مسئولانه رسانه‌ها، فعالان رسانه‌ای و انسان‌رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌ها، تقویت همبستگی ملی و تبیین جنایات دشمن، بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در انتشار اخبار و تصاویر تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه هرگونه انتشار محتوا که به تأمین اطلاعات مورد نیاز دشمن یا تشویش اذهان عمومی منجر شود، در چارچوب قوانین و مقررات مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6853903

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    نظرات

    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      موثرترین مجازات یکی از موثرترین مجازات ها... مصادره اموال مجرمان امنیتی است...و اگر توانایی مالی نداشته باشند... مجازات تبعید همراه با کار اجباری در مناطق بد آب و هوا.. میتواند بسیاری از متخلفان را تنبیه موثری نماید
    • IR ۱۵:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
      0 0
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      کی ازوطن خودش عکس میگیردومیفرسه برادشمن دیوانگی است

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