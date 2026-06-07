به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان صبح امروز یکشنبه در جلسه بررسی و برخورد با جرایم حوزه رمزارز و ماینرهای غیرمجاز که با حضور معاونان دادستان مرکز استان و مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط حساس کشور و ضرورت پیشگیری از ناترازی انرژی، مقابله با فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به تأکید دادستان کل کشور بر برخورد قاطع با این جرایم افزود: طبق نظر کارشناسان حوزه برق، فعالیت غیرمجاز ماینرها از عوامل مؤثر در تشدید ناترازی انرژی و افزایش مصرف برق در کشور است.

دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: در همین راستا دستگاه‌های مسئول باید برخوردی قاطع، مؤثر و بازدارنده با استفاده‌کنندگان از تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز داشته باشند.

وی با تأکید بر لزوم ارائه گزارش‌های مستمر در این حوزه گفت: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان مکلف است اقدامات ویژه‌ای برای شناسایی و کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز انجام داده و گزارش‌های دقیق و منسجم خود را به‌صورت ماهانه به دادستانی ارائه کند.

خلفیان با اشاره به آمار کشفیات سال گذشته بیان کرد: بر اساس گزارش شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و پلیس امنیت اقتصادی استان، در سال گذشته بیش از چهار هزار و ۲۸۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در خوزستان کشف و ضبط شده و برای تعداد زیادی از متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: ماینرها و تجهیزات مرتبط با رمزارز که در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان نگهداری می‌شوند باید در اسرع وقت تعیین تکلیف و امحا شوند.

دادستان مرکز خوزستان گفت: با توجه به اهمیت موضوع، به‌زودی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم رمزارز در مجتمع‌های دادسرای مرکز استان تشکیل خواهد شد.